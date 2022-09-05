Все хотят сюжетное продолжение, а вы держите ответвление к аниме.

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Совсем скоро планируется мероприятие, а точнее две прямые трансляции с разработчиками Cyberpunk 2077, на ней создатели пообещали рассказать про новый контент.

Согласно объявлению на официальной страничке разработчиков в соц.сетях, уже завтра, 6 сентября пройдет две трансляции. Night City Wire запланирована на 18:00 по московскому времени, а после этой трансляции стартует REDstream, на котором, уже ожидается показ нового контента. Создатели пообещали, что расскажут про нововведения связанные с аниме Edgerunners от Netflix, запуск которого запланирован на 13 сентября.

По словам создателей, мы увидим новые миссии, оружие и другой контент, который расширит возможности игрока в мире Найт-Сити. Кстати, на данный момент это первое официальное сообщение, которое как-либо указывает на будущий контент. Отмечу, что по слухам на мероприятии Night City Wire должны показать первое и последнее крупное дополнение с продолжением сюжетной истории. DLC никоим образом не связано с будущим аниме, так что 6 сентября станет решающим для всех фанатов Cyberpunk 2077.

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Хотя есть и множество вопросов. К примеру, каким образом разработчики собираются добавить контент из аниме, когда само аниме повествует историю задолго до событий оригинальной игры.