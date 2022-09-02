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В Forza Horizon 5 стартовала третья неделя истории Рами
На этой неделе создатели предлагают получить автомобили разработанные с 1990 по 2009 год.
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История Рами в Forza Horizon 5 продолжается, третья неделя предлагает нам заполучить в коллекцию автомобили разработанные в период с 1990 по 2009 год. Начнем с главных наград недели:

  • За 20 баллов можно заполучить Subaru Legacy RS 1990 г.
  • За 40 баллов предлагают легендарную классику Jaguar XJ220, автомобиль хорошо известен фанатам серии Need for Speed.

В еженедельном испытании Forzathon предлагают забрать Nissan Silvia Spec-R, или просто "слива" — автомобиль с отличным управлением, и отлично подходящий под тюнинг. За очки Forzathon можно приобрести McLaren F1 GT и Porsche 911 GT2. Также предлагается к покупке призовая игра и косметика в британском стиле.

В триале можно заполучить Volvo 850 R, за первую позицию в испытании выдают легендарную Ferrari 575M Maranello. Кто не знает, в триале необходимо набрать как можно больше очков в сражении с искусственным интеллектом на максимальной сложности на протяжении трех гонок. 

Покупатели дополнения Hot Wheels или владельцы премиум версии игры смогут получить Honda S2000 за испытания на оранжевом треке.

В сезонном чемпионате тоже есть несколько приятных наград:

  • Ferrari F355 Berlinetta;
  • Audi RS 4;
  • Nissan Skyline GT-R V-Spec II

Последняя неделя, которая стартует 7 сентября, ознакомит нас с самыми современными автомобилями и электрокарами.

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°Первая неделя;

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#forza horizon 5 #forza horizon 5 hot wheels
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