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История Рами в Forza Horizon 5 продолжается, третья неделя предлагает нам заполучить в коллекцию автомобили разработанные в период с 1990 по 2009 год. Начнем с главных наград недели:
- За 20 баллов можно заполучить Subaru Legacy RS 1990 г.
- За 40 баллов предлагают легендарную классику Jaguar XJ220, автомобиль хорошо известен фанатам серии Need for Speed.
В еженедельном испытании Forzathon предлагают забрать Nissan Silvia Spec-R, или просто "слива" — автомобиль с отличным управлением, и отлично подходящий под тюнинг. За очки Forzathon можно приобрести McLaren F1 GT и Porsche 911 GT2. Также предлагается к покупке призовая игра и косметика в британском стиле.
В триале можно заполучить Volvo 850 R, за первую позицию в испытании выдают легендарную Ferrari 575M Maranello. Кто не знает, в триале необходимо набрать как можно больше очков в сражении с искусственным интеллектом на максимальной сложности на протяжении трех гонок.
Покупатели дополнения Hot Wheels или владельцы премиум версии игры смогут получить Honda S2000 за испытания на оранжевом треке.
В сезонном чемпионате тоже есть несколько приятных наград:
- Ferrari F355 Berlinetta;
- Audi RS 4;
- Nissan Skyline GT-R V-Spec II
Последняя неделя, которая стартует 7 сентября, ознакомит нас с самыми современными автомобилями и электрокарами.