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11 сезон в Forza Horizon 5 официально стартовал. Во время сезона игроки опробуют и получат в свою коллекцию автомобили самых разных эпох: от 70-х, до нынешних времен. Разработчики подвезли десяток новых автомобилей, в том числе от немецкого автопроизводителя BMW, главной наградой сезона является BMW M4 Competition Coupe 2021 года. Второй наградой всего сезона стал Mercedes-Benz 300 SLR.
В игру добавили новый автомобиль XPeng P7 2020 года, это китайский электрокар разработанный компанией Xiaopeng Motors в городе Чжаоцин, впервые автомобиль был представлен в 2019 году. Забрать данную модель можно за выполнение фестивальных гонок с 18 по 25 августа.
Не такое тяжелое сезонное испытание предлагает взять менее эксклюзивные авто:
- Porsche 550A Spyder 1955 за 20 очков сезона;
- Maserati 8CTF 1939 за 40 очков сезона;
В обновленном Forzathon магазине можно приобрести Ferrari 250 Testa Rossa и Lamborghini Miura P400. Также предлагается косметика в итальянском стиле и призовая супер-игра.
В чемпионате Hot Wheels можно заполучить легендарный Pontiac GTO, а в еженедельном Open Racing — Ford Escort RS1600.
На этом награды последнего месяца лета не заканчиваются: за прохождение EventLab можно получить Jaguar E-type 1961, а за сезонный чемпионат в Мексике — Ferrari Spa 330 P4.
Как видно, сейчас создатели предлагают заполучить в коллекцию автомобили 60-х и 70-х. Следующая неделя, скорее всего, будет посвящена 80-м и 90-м годам.