Кто знает, как это повлияет на подписку.

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Сегодня представитель Microsoft сообщил, что каталог Game Pass потеряет десять проектов в конце августа. Однако вместе с этой потерей, библиотека будет пополнена на восемь игр, среди которых Immortals Fenyx Rising, Coffee Talk и Immortality. Неприятно об этом говорить, но проекты, которые уходят из подписки куда крупнее, нежели те, что входят в каталог.

К концу месяца подписка потеряет в общей сложности десять проектов. Многие проекты находятся в подписке уже довольно много времени, вероятно подписчики уже успели сыграть в большинство из них, тем более могу отметить NBA 2k22, она становится неактуальной из-за выхода следующей части этой осенью. Вот список проектов:

NBA 2K22 Elite Dangerous Hades Myst Two Point Hospital Signs of the Sojourner Spiritfarer World War Z What Remains of Edith Finch Twelve Minutes

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Конечно, например та же NBA может вернуться в каталог с обновленной версией, это не является какой-то серьезной проблемой. В конце концов подписка полна других хороших проектов, и ежемесячно пополняется новыми. От ухода пары известных и любимых сообществом тайтлов ценность Game Pass нисколько не падает, наверное. Будем ждать список игр на сентябрь, и надеемся, что NBA вернется.