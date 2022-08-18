реклама
Сегодня представитель Microsoft сообщил, что каталог Game Pass потеряет десять проектов в конце августа. Однако вместе с этой потерей, библиотека будет пополнена на восемь игр, среди которых Immortals Fenyx Rising, Coffee Talk и Immortality. Неприятно об этом говорить, но проекты, которые уходят из подписки куда крупнее, нежели те, что входят в каталог.
К концу месяца подписка потеряет в общей сложности десять проектов. Многие проекты находятся в подписке уже довольно много времени, вероятно подписчики уже успели сыграть в большинство из них, тем более могу отметить NBA 2k22, она становится неактуальной из-за выхода следующей части этой осенью. Вот список проектов:
- NBA 2K22
- Elite Dangerous
- Hades
- Myst
- Two Point Hospital
- Signs of the Sojourner
- Spiritfarer
- World War Z
- What Remains of Edith Finch
- Twelve Minutes
Конечно, например та же NBA может вернуться в каталог с обновленной версией, это не является какой-то серьезной проблемой. В конце концов подписка полна других хороших проектов, и ежемесячно пополняется новыми. От ухода пары известных и любимых сообществом тайтлов ценность Game Pass нисколько не падает, наверное. Будем ждать список игр на сентябрь, и надеемся, что NBA вернется.