Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
В конце августа каталог Game Pass потеряет десять проектов
Кто знает, как это повлияет на подписку.
анонсы и реклама
<b>3070 за 43тр </b>Gigabyte Gaming
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

реклама

Сегодня представитель Microsoft сообщил, что каталог Game Pass потеряет десять проектов в конце августа. Однако вместе с этой потерей, библиотека будет пополнена на восемь игр, среди которых Immortals Fenyx Rising, Coffee Talk и Immortality. Неприятно об этом говорить, но проекты, которые уходят из подписки куда крупнее, нежели те, что входят в каталог.

К концу месяца подписка потеряет в общей сложности десять проектов. Многие проекты находятся в подписке уже довольно много времени, вероятно подписчики уже успели сыграть в большинство из них, тем более могу отметить NBA 2k22, она становится неактуальной из-за выхода следующей части этой осенью. Вот список проектов:

  1. NBA 2K22
  2. Elite Dangerous
  3. Hades
  4. Myst
  5. Two Point Hospital
  6. Signs of the Sojourner
  7. Spiritfarer
  8. World War Z
  9. What Remains of Edith Finch
  10. Twelve Minutes
анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Конечно, например та же NBA может вернуться в каталог с обновленной версией, это не является какой-то серьезной проблемой. В конце концов подписка полна других хороших проектов, и ежемесячно пополняется новыми. От ухода пары известных и любимых сообществом тайтлов ценность Game Pass нисколько не падает, наверное. Будем ждать список игр на сентябрь, и надеемся, что NBA вернется.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#game pass #nba
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft анонсировала новые функции в Game Pass
Elden Ring не появится в каталоге Game Pass, а отображение проекта в подписке было ошибкой
Elden Ring может войти в библиотеку Game Pass
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто останется "на карте" после ядерной войны" - высказались Британские ученые
3
Переход Эфира на PoS может ждать провал – майнеры создадут форк Ethereum PoW в обход стейкинга
14
Представлена концепция будущих стратегических атомных субмарин России
2
Анонсированы смартфоны Vivo V25 и V25 Pro с меняющей цвет задней панелью
+
«Роскосмос» создаст отечественную орбитальную станцию, уже представлен макет проекта
28
5 видеокарт AMD которые вам захочется купить, когда узнаете их цену в российской рознице
11
Предварительные ценники материнских плат AM5 для процессоров Ryzen 7000 производства ASUS
38
Способна ли старая добрая GeForce GTX 1080 бороться с Radeon RX 6600 в 2022 году — тест HU
7
В целях борьбы со спекулянтами японская сеть GEO обязала покупателей PS5 вначале продать свою PS4
1
Известный майнер не советует покупать дешёвые видеокарты – до перехода Эфира на PoS остался 1 месяц
8
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
174
Эксперты Wccftech советуют не покупать видеокарты – к концу августа ожидается падение цен до 50%
35
Российские геймеры переходят на бюджетные видеокарты – что купить, если в кармане всего 15 000р
63
Новая полностью электрическая субмарина "Амур-Е600" сможет оставаться под водой более 2-х недель
+
Конец лета может стать лучшим временем для покупки видеокарты на фоне дебюта доступных RTX 40 в 2023
14
Предварительный список из 69 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 на Android 13
+
Иран произвёл первую международную операцию в криптовалюте
1
Процессоры Intel 14-го поколения могут получить скромный прирост быстродействия и низкие частоты
25
Nvidia и AMD серьёзно снизят цены на свои видеокарты ближе к концу августа этого года
5
Хакер взломал трактор и запустил на нём DOOM – монстров можно давить колёсами на кукурузном поле
+

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
92
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
45
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
32
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
14
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
74
Age of Wonders - воспоминания фаната
4
Метеоритная теория образования земных континентов
+
Топ-10 лучших 3D-платформеров
+
Крошка Тина | История персонажа
+

Сейчас обсуждают

SuroviyScam
01:19
Ахах, да ты хомяк еще тот оказывается, обиделся что тебя развели громкими новостями, ну теперь тебя разведут снова,ведь на дне такие начинают говорить что это скам, пирамида. Ну поживешь, наберешь шиш...
Неизвестный Кит вывел Эфира на 45 миллиардов рублей – первый инвестор покинул тонущий корабль
Test Test
01:17
Её давно взломали, ты что в анабиозе был? Да и игра весьма посредственная, по сравнению с предыдущими частями особо ничего не поменялось, разве что город другой и все, а так игра такая же.
Watch Dogs: Legion уже на торрентах – какую видеокарту купить для необычного шутера с открытым миром
ахахах
01:12
это пидоры,ты вкурсе
«Мы за инклюзивность и разнообразие»: популярный мод-портал объяснил, почему забанил моддера, убравшего флаги ЛГБТ из Spider-Man Remastered
ахахах
01:11
а никто нестанет лазить по стенам домов,с пидорскими флагами
«Мы за инклюзивность и разнообразие»: популярный мод-портал объяснил, почему забанил моддера, убравшего флаги ЛГБТ из Spider-Man Remastered
SuroviyScam
01:08
В европе карты скоро будут по цене хлеба а в России, на квартиру можно будет обменять
Известный майнер не советует покупать дешёвые видеокарты – до перехода Эфира на PoS остался 1 месяц
SuroviyScam
01:05
Успехов тебе, знаний побольше. Сто раз уже писали аргументы, но ты их не прочитал еще или не понял.
Более 1 400 000 000 долларов потеряли крупнейшие майнеры США во втором квартале 2022 года
V.L.A.D.L.E.N
01:05
Неожиданно.
Какой процессор купить, если Intel уже надоел, а денег мало – 6 игровых CPU AMD для любого кошелька
SuroviyScam
01:05
Из деревни люди начали выползать и зашли сразу в интернет. Посочувствуем их жизни
Более 1 400 000 000 долларов потеряли крупнейшие майнеры США во втором квартале 2022 года
Vovantro
01:01
Да. Похож. 😁
В сеть попало изображение процессора Ryzen 7 7700X
V.L.A.D.L.E.N
01:00
С хуя ли имперский народ должен знать языки нацменов? Много ли римлян базарили по галльски? Много ли англичан знали хинди? Много ли пиндосов знают язык шошонов?
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем