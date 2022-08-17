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Как плохо сообщество бы не относилось к технической части Cyberpunk 2077, спорить о сюжете бессмысленно — польские сценаристы потрудились на славу, и многие игроки хотели бы увидеть продолжение в любом виде, хоть в аниме от Netflix. Новейшее произведение от американской компании, Cyberpunk: Edgerunners обзавелось датой выпуска.
Аниме будет выпущено на площадке Netflix 13 сентября, а на официальном сайте было опубликовано несколько изображений будущего произведения.
Аниме расскажет вам отдельную историю в 10 сериях, к сожалению, но главным героем не выступает Ви из Cyberpunk 2077. Несмотря на это, в аниме могут показать множество информации связанной с городом Найт-Сити, и может быть, создатели добавят пасхалки связанные с оригинальной игрой и Ви.
Над аниме работает режиссер Хироюки Имаиси, ранее он принимал участие в других произведениях от Trigger: Gurren Lagann, Kill la Kill и Promare.
На данный момент Cyberpunk 2077 не имеет сюжетных дополнений, однако историю Найт-Сити продолжают рассказывать в двух уже вышедших комиксах. В будущем может появиться еще больше произведений, а фанаты все еще надеются на продолжение истории Ви.