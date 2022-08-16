Удивительная коллаборация все таки существует.

реклама

Никто не ожидал, и не воспринимал всерьез информацию про возможную коллаборацию Marvel и FIFA, однако сегодня разработчики футсима подтвердили эту информацию. Да, игроки будут собирать карточки футболистов в супергеройском стиле.

Карточки будут введены в режим Ultimate Team на запуске в сентябре, и получить одну из карточек можно при покупке предварительного заказа до 21 августа. В этой коллаборации появятся карточки Яя Туре, Клаудио Маркизио, Лэндона Донована, Рикардо Карвалью и Пака Чжи Суна.

Непонятно, как данные футболисты будут выглядеть на самом поле, об этом EA пока молчит. В дополнение к новым карточкам футболистов появятся предметы настройки стадиона, и кубка в стиле супергероев Marvel, в том числе мячи и формы. Также у игроков будет шанс получить онлайн комикс Marvel Heroes, а его количество ограничено.

Неожиданная коллаборация удивила сообщество, я не верил в такое развитие событий до последнего. Но здесь есть и свои плюсы — в футсим возвращаются легендарные футболисты, а фанаты определенно захотят заполучить такую стильную карточку в свою коллекцию. Особых отличий от других уникальных карточек не будет.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

FIFA 23 запланирована на 30 сентября, однако покупатели ультимативной версии получают доступ на три дня раньше — 27 сентября.