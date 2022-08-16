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Никто не ожидал, и не воспринимал всерьез информацию про возможную коллаборацию Marvel и FIFA, однако сегодня разработчики футсима подтвердили эту информацию. Да, игроки будут собирать карточки футболистов в супергеройском стиле.
Карточки будут введены в режим Ultimate Team на запуске в сентябре, и получить одну из карточек можно при покупке предварительного заказа до 21 августа. В этой коллаборации появятся карточки Яя Туре, Клаудио Маркизио, Лэндона Донована, Рикардо Карвалью и Пака Чжи Суна.
Непонятно, как данные футболисты будут выглядеть на самом поле, об этом EA пока молчит. В дополнение к новым карточкам футболистов появятся предметы настройки стадиона, и кубка в стиле супергероев Marvel, в том числе мячи и формы. Также у игроков будет шанс получить онлайн комикс Marvel Heroes, а его количество ограничено.
Неожиданная коллаборация удивила сообщество, я не верил в такое развитие событий до последнего. Но здесь есть и свои плюсы — в футсим возвращаются легендарные футболисты, а фанаты определенно захотят заполучить такую стильную карточку в свою коллекцию. Особых отличий от других уникальных карточек не будет.
FIFA 23 запланирована на 30 сентября, однако покупатели ультимативной версии получают доступ на три дня раньше — 27 сентября.