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Коллаборация Marvel и FIFA 23 подтверждена
Удивительная коллаборация все таки существует.
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Никто не ожидал, и не воспринимал всерьез информацию про возможную коллаборацию Marvel и FIFA, однако сегодня разработчики футсима подтвердили эту информацию. Да, игроки будут собирать карточки футболистов в супергеройском стиле.

Карточки будут введены в режим Ultimate Team на запуске в сентябре, и получить одну из карточек можно при покупке предварительного заказа до 21 августа. В этой коллаборации появятся карточки Яя Туре, Клаудио Маркизио, Лэндона Донована, Рикардо Карвалью и Пака Чжи Суна.

Непонятно, как данные футболисты будут выглядеть на самом поле, об этом EA пока молчит. В дополнение к новым карточкам футболистов появятся предметы настройки стадиона, и кубка в стиле супергероев Marvel, в том числе мячи и формы. Также у игроков будет шанс получить онлайн комикс Marvel Heroes, а его количество ограничено.

Неожиданная коллаборация удивила сообщество, я не верил в такое развитие событий до последнего. Но здесь есть и свои плюсы — в футсим возвращаются легендарные футболисты, а фанаты определенно захотят заполучить такую стильную карточку в свою коллекцию. Особых отличий от других уникальных карточек не будет.

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FIFA 23 запланирована на 30 сентября, однако покупатели ультимативной версии получают доступ на три дня раньше — 27 сентября.

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#electronic arts #marvel #fifa #fifa 23 #коллаборация
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