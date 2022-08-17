Первая часть доступна прямо сейчас, а вторая через несколько дней.

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Наконец первый сезон добрался до MultiVersus после переноса на одну неделю. Этот апдейт поправил баланс, существенно ослабил ранее сильных персонажей, ввел новый боевой пропуск, и исправил множество ошибок. Разработчики выпустили крупный патч-ноут, в котором подробно описаны все изменения.

Отмечу, что само обновление буквально разделено на две части. Первая выходит сегодня с боевым пропуском, а вторая, вероятно, с новым персонажем через неделю. Получается, что не все изменения применяются сегодня, а как обещали создатели "вводятся постепенно".

Главное нововведение — персонаж Морти, который войдет в ротацию 23 августа. Бесплатная ротация была обновлена, игроки смогут опробовать Бэтмена, Арью, Леброна и Стивена. Новая ротация появится 30 числа, в которую, вероятно, войдет новый персонаж.

Награды за матч были несколько изменены: за победу над противником начисляют десять очков пропуска, а за поражение 5. Ранее вы получали 5 за победу, и 3 за поражение. Действительно, боевой пропуск проходился довольно долго, и это несмотря на то, что уровней всего 15.

Теперь в миссиях пропуска более не будет задач связанных с классом персонажей, остался только класс "Танк". Это было сделано из-за того, что не все игроки имеют персонажа определенного класса, а танка имеют все благодаря чудо-женщине, которую выдают за прохождение обучения. По сути в таком случае создатели забирали у вас право на бесплатную смену ежедневного задания. Однако не понятно, что мешало просто отключить задания отсутствующего класса, пока у вас не появится подходящий герой.

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Теперь выбрать голос диктора будет легче — можно прослушать его голос заранее. Но самое главное, это изменение баланса и ослабление ряда героев: Финн, Багз, Арья и другие "имбовые" персонажи более не являются таковыми, и сам геймплей станет более честным. Хотя это не спасет при отсутствии навыков. Балансировке поддались почти все герои из доступных в игре.