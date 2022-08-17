Добрый китайский жест в сторону русской аудитории экшена.

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2D ролевая игра The Eastern Exorcist получила русскую локализацию. Разработчики выпустили описание обновления в Steam полностью на русском языке, хотя сама страничка в магазине по-прежнему не переведена, но это не так критично.

Фактически локализация перешла в стадию открытого тестирования, потому в ней можно обнаружить много ошибок различного характера. Несмотря на это, русская аудитория наконец сможет разобраться с предметами и стихами китайского фольклора, а не использовать переводчик, который передает иной смысл, а не тот, что заложили разработчики. По всей видимости в работе над переводом принимал участие русскоговорящий игрок Solomon.

Кстати, впервые русский язык можно было активировать в апреле текущего года. Тогда перевод был неполноценным, и включить его можно было только через настройки игры в Steam.

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Отмечу, что сейчас разработчики активно работают над введением новых языков в проект. В июле тайтл получил перевод на турецкий язык. В итоге сейчас игра переведена на пять языков: английский, китайский, японский, русский, турецкий и традиционный китайский. К сожалению, но озвучка доступна только на упрощенном китайском языке, и планов на введение хотя бы английской — нет.