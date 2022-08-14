Ранее приходилось тратить в два раза больше кликов на этот процесс.

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Похоже, что в цифровом магазине Steam по-тихому появилась новая функция. Фанаты бесплатных проектов давно просили создателей ввести данную функцию, тем более она довольно проста в реализации. Теперь любители free-to-play проектов могут добавить тайтл в свою библиотеку одним кликом по кнопке "добавить в библиотеку" без необходимости ее загружать. Может это и мелочь, но все таки несколько экономит время. Однако функция полезна только для проектов, которые распространяются бесплатно: Apex Legends, MultiVersus, Lost Ark, War Thunder и другие.

Отмечу, что про введение данной функции ничего не сказано в официальных новостях Steam. Функцию заметили внимательные пользователи, и поделились об этой находке на Reddit.

Интересно, что сама кнопка не переведена на другие языки кроме английского. Кнопка "Играть" никуда не девается, вы все также можете добавлять проект в свою библиотеку нажав на нее, но она недоступна на мобильных устройствах, только в клиенте Steam на ПК.

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Учитывая возрастающее количество бесплатных игр, эта функция уже не кажется такой бесполезной, как если бы ее выпустили скажем года два назад. Отмечу, что ею удобно пользоваться во время раздач проектов и дополнений, а такие проходят довольно часто.