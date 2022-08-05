Давно пора, учитывая популярность проекта на мобилках.

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Разработчики Terraria продолжают совершенствовать свой проект, и следующая цель создателей — ввести кроссплей между ПК и мобильными устройствами. По словам создателей, на данный момент команда полностью сосредоточена над новым обновлением Labor of Love, а уже после его запуска начнут работу над полноценным кроссплеем. Таким образом в игру смогут играть вместе пользователи на ПК, консолях и мобильных устройствах без ограничений.

Все три команды начали работу над следующим апдейтом почти одновременно, и не отстают от готовности обновления для ПК-версии. Это означает, что кроссплей появится скорее раньше запланированного времени, чем позже, так говорит глава студии.

На данный момент проект доступен на ПК, консолях обоих поколений, Android и iOS. Таким образом функция становится довольно сложной для реализации. Из-за этого обещать выпуск функции никто не будет, это лишь попытка реализовать ее. Однако шанс того, что данная затея окажется провальной, довольно мал.

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Очень хорошо, что студия берется за новые функции, которые никогда ранее не разрабатывала. Это хороший опыт для создателей, и приятная новость для сообщества, которое остается активным по сей день.