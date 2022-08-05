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Разработчики Terraria продолжают совершенствовать свой проект, и следующая цель создателей — ввести кроссплей между ПК и мобильными устройствами. По словам создателей, на данный момент команда полностью сосредоточена над новым обновлением Labor of Love, а уже после его запуска начнут работу над полноценным кроссплеем. Таким образом в игру смогут играть вместе пользователи на ПК, консолях и мобильных устройствах без ограничений.
Все три команды начали работу над следующим апдейтом почти одновременно, и не отстают от готовности обновления для ПК-версии. Это означает, что кроссплей появится скорее раньше запланированного времени, чем позже, так говорит глава студии.
На данный момент проект доступен на ПК, консолях обоих поколений, Android и iOS. Таким образом функция становится довольно сложной для реализации. Из-за этого обещать выпуск функции никто не будет, это лишь попытка реализовать ее. Однако шанс того, что данная затея окажется провальной, довольно мал.
Очень хорошо, что студия берется за новые функции, которые никогда ранее не разрабатывала. Это хороший опыт для создателей, и приятная новость для сообщества, которое остается активным по сей день.