Проект продолжает зарабатывать миллионы, несмотря на критику.

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Сегодня команда разработчиков из студии Blizzard сообщила, что количество скачиваний новой Diablo Immortal превысило отметку в 20 миллионов. Отмечу "канобу", по их словам создатели собираются провести массовую раздачу бонусных подарков в честь этого события.

Прошлое сообщение о 10 миллионах загрузок было опубликовано через неделю после официального релиза проекта, в начале июня. Чтобы достичь 20 миллионов, пришлось потратить в 6 раз больше времени.

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Diablo Immortal вышла 2 июня на мобильных устройствах, и на ПК в формате тестирования. За короткое время ролевая игра получила массу критику из-за агрессивной монетизации, проект буквально требовал десятки тысяч долларов для максимальной прокачки аккаунта. Некоторые стримеры умудрялись тратить 50 тысяч долларов разом. Из-за такой политики монетизации, ролевая игра в Китае выйдет только завтра, 25 июля. Дата выпуска проекта на территории Китая может поменяться буквально в последнюю минуту, по решению представителя КНР Си Цзиньпина. На данный момент игра задерживается как минимум на один месяц в выходе на китайский рынок. Но такие события совершенно не мешают тайтлу зарабатывать миллионы долларов в день. Пока игроки платят, разработчики не одумаются.