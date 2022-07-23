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Avatar: Frontiers of Pandora перенесли из-за состояния игрового процесса
Графическая составляющая полностью готова, только геймплея почти нет.
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Экшен Avatar: Frontiers of Pandora должен был выйти в конце текущего года, однако французская Ubisoft приняла решение о переносе проекта на следующий год, объявив об этом решении на собрании с инвесторами. До этого момента тайтл должен был выйти в ноябре. 

Игрокам почти не показали игровой процесс тайтла, и этому появилось объяснение от известного журналиста Джеффа Грабба. По его информации, данное решение было принято из-за проблем с разработкой геймплейной части проекта. Буквально, графическая часть Avatar уже готова, а вот делать в игре совсем нечего. Это объясняет причину, почему разработчики совсем не показывают нам геймплей проекта, а балуют только фотографиями и трейлером, который показывает отличную графику благодаря новому движку. Разработчикам понадобилось больше времени, чтобы довести проект до играбельного состояния. Главное, чтобы тайтл не повторил судьбу долгостроя Skull and Bones и не переносился по несколько раз.

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Естественно, пока компания официально не расскажет нам причину своего решения, утверждать ничего нельзя, однако сама французская компания похоже не очень торопиться с объяснением. Это также может быть объяснением, почему была отменена разработка Ghost Recon: Frontline и Splinter Cell VR — у компании осталось мало ресурсов.

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#avatar frontiers of pandora #avatar:
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Ubisoft перенесла Avatar: Frontiers of Pandora на следующий год
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