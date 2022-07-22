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Компания Electronic Arts опубликовала требования к вашей системе для запуска футбольного симулятора FIFA 23, данные взяты на страничке Steam.
Какой минимум необходим для комфортной игры?:
- Стандартно только операционная система Windows 10 и выше. Процессор i5 6600k, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарта 1050 Ti. А также 100 гигабайт свободного места на диске.
Ну отличия от прошлой части есть, причем существенные, и это очень хорошо. Ранее проект требовал скромный I3-6100 и GTX 660. Самое интересное — размер тайтла. FIFA 22 занимает примерно 50 гигабайт свободного места, тогда как двадцать третья часть забирает все 100. Похоже, что проект реально получил заметные улучшения, или это просто женский чемпионат много весит. Совместимость с новой Steam Deck не уточнили, похоже, что совместимости на старте не будет.
А пока напомню, что FIFA 23 получит масштабные улучшения в виде системы Hypermotion 2, реалистичного поведения травы и физики ударов. По крайней мере так считает авторитетный инсайдер Том Хендерсон. Жалко одно — российскую лигу не вернули, и похоже не собираются это делать после ребрендинга в EA Sports FC.
FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Последняя получает в прямом смысле "огрызок", а не полноценную игру. 14 гигабайт говорят сами за себя.