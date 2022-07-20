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Дополнение Hot Wheels для Forza Horizon 5 стало доступно для загрузки
Двенадцать гигабайтов нового контента.
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Наконец сегодня пришло время запланированного запуска первого крупного платного расширения Hot Wheels для гонки Forza Horizon 5. Дополнение доступно для всех платформ вместе с обновлением 10-го сезона, о котором я написал еще вчера: ссылка.

Новое дополнение добавляет гору контента на целых двенадцать гигабайтов. В первую очередь, это новая карта парка Horizon Hot Wheels. Во время прохождения испытаний вы найдете суровый каньон, холодную замерзшую тундру с лавой, и будете искать тропинки в заросшем Форест-Фолс. Отмечу, что в Форест-Фолс расположился красивейший водопад, похожий на тот, который был показан в трейлере проекта. Все эти живописные локации расположены над паутиной из треков Hot Wheels.

В парке Hot Wheels используется два типа гонок: Speed, где вы с огромной скоростью мчитесь по оранжевому треку над картой, и Hazard - тип, который использует все три биома для бездорожья. Рекорды по времени записываются в таблицу лидеров Hot Wheels Rivals, аналог системы из стандартной Мексики.

Доступна новая сюжетная история Hot Wheels: A History of Speed состоящая из пяти глав. Новые испытания открываются по набору рейтинга, абсолютно аналогичная система использовалась в Мексике. Рейтинг зарабатывается довольно просто — гонки, трюки и отдых.

Проходя испытания вам будут открываться различные автомобили, они разделены на несколько рангов: B, A, S1, S2 и X, в общей сложности было добавлено примерно десяток автомобилей Hot Wheels. Для их открытия можно прибегнуть к новой системе академии, где вам придется выполнять сложные испытания: кружится и летать по оранжевому треку. В общей сложности было введено 212 километров новой карты, 156 миссий, три дракона из Hot Wheels, 87 испытаний Prolabs, 42 обычных ивента, десять автомобилей, три биома и пять видов трека. А также 45 коллекционных предметов, разбросанных по миру Horizon.

Подводя итог, мы получаем идеальный полигон для создания скилл-тестов на новом типе треков. Несмотря на такое скудное количество автомобилей, это дополнение точно стоит своей цены в 20 долларов. Отмечу, что приобрести данное дополнение, как и игру, и другое более высокое издание в Российском регионе не выйдет. Однако всем покупателям премиум издания начислили данное дополнение, даже если вы из России или Беларуси.

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