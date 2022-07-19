Наконец подошел день выхода обновления 10-го сезона для гонки Forza Horizon 5, и разработчики проекта опубликовали огромный список изменений и нововведений в патч-ноуте Steam. Forza и Extreme E объединились для создания новой бездорожной серии гонок на электромобилях. Extreme E - это принятая FIA серия электрических внедорожников для гонок по бездорожью в Аравии, Арктике и других отдаленных местах планеты. Создатели Forza приглашают вас сесть за руль электрического Extreme E ODYSSEY 21 e-SUV, такой тип автомобилей появился в проекте впервые, за всю серию.
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Обновление 10-го сезона доступно для загрузки уже сейчас, вместе с открытием продаж нового дополнения Hot Wheels. Владельцы премиума получают все дополнения бесплатно, кроме Treasure карты. Создатели исправили проблему с потерей кредитов после неудачного аукциона, а также подкорректировали физику, чтобы автомобили не переворачивались так сильно после обновления физики 9-го сезона. Плюс появилась функция восстановления сохранений, однако потерянные данные до 10 сезона восстановить не удастся.
Каждую неделю будут проходить мероприятия связанные с Extreme E, в большинстве случаев это отдаленные локации с бездорожьем. Пройдет крупный турнир X Prix, каждую неделю в своей локации: Пляж Плайя-Асуль, Гуанахуато, каньон и Дунас-Бланкас.
ODYSSEY 21 e-SUV имеет пару десятков раскрасок для каждой из команд. Внедорожники Extreme E имеют разные модификации, каждую из которых можно будет получить выполняя испытания. Например, Extreme E #58 McLaren Racing откроется за 80 баллов в сезоне, а версия команды XITE за чемпионат X Prix.
Далее по мелочи: одежда Extreme E и все что связанно с дополнением Hot Wheels, однако это уже совсем другая история.