Польские разработчики уже показали три локации в прологах.

реклама

Команда разработчиков из студии Madnetic Games объявила о запуске пролога WW2 Rebuilder: Germany. 26 июля станет доступна демонстрационная версия на плюс-минус 30 минут геймплея проекта WW2 Rebuilder, в этот раз разработчики перебрасывают вас на восстановление Германии после войны. На данный момент можно запросить доступ на участие в тестировании пролога, это делается через магазин Steam по нажатию одной кнопки. Обычно заявка рассматривается в автоматическом режиме и принимается через несколько секунд, после этого можно установить проект и протестировать его.

Новый пролог перебрасывает вас на территорию разрушенной Германии, непосредственно в прологе участвует город Гамбург. Вы берете на себя роль женщины, которая жила в этом городе до начала военных действий. Первое место, которое будет доступно для игроков — район церкви Святого Николая.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Полноценная версия WW2 Rebuilder будет иметь в списке несколько десятков локаций по всей европе, в том числе Германию, Великобританию, Францию и Советский Союз (из подтвержденной информации непосредственно от создателей). Как в прологе, так и в будущем релизе будет доступен русский язык, однако озвучка записана только на английском языке. В будущем PlayWay может запустить еще несколько демоверсий.