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Разработчик johnbell объявил, что 30 августа текущего года состоится официальный запуск игры ORX - карточного Tower Defense в стиле рогалика. Игра сочетает в себе сразу несколько стилей, получая в итоге уникальный сеттинг. На данный момент желающим опробовать проект доступна демонстрационная версия, ее закроют через несколько дней - 14 июля.
ORX предлагает игрокам более 300 карт, для постройки собственного королевства. Игроки способны строить дороги, защиту и свою армию, для защиты крепости от нашествия фентезийных монстров. Маленькая история предполагает победу над 9 уникальными кланами, в которых имеется по 7 уникальных типов вражеских существ. Каждое существо имеет свою собственную форму, поведение и стиль атаки. Чтобы одержать победу над каждым из существующих в игре кланов, придется комбинировать различные карты, а не сидеть на одной колоде всю игру.
После прохождения основной кампании, можно включить режим повышенной сложности, и опробовать свои силы против усиленных фракций. Каждая локация имеет свои биомы, цикл сезонов и динамическую смену дня и ночи, что не даст заскучать во время ожидания толпы вражеских мобов. Уже готов перевод на русский язык.