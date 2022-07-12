ORX - это карточный Tower Defense в стиле рогалика.

реклама

Разработчик johnbell объявил, что 30 августа текущего года состоится официальный запуск игры ORX - карточного Tower Defense в стиле рогалика. Игра сочетает в себе сразу несколько стилей, получая в итоге уникальный сеттинг. На данный момент желающим опробовать проект доступна демонстрационная версия, ее закроют через несколько дней - 14 июля.

ORX предлагает игрокам более 300 карт, для постройки собственного королевства. Игроки способны строить дороги, защиту и свою армию, для защиты крепости от нашествия фентезийных монстров. Маленькая история предполагает победу над 9 уникальными кланами, в которых имеется по 7 уникальных типов вражеских существ. Каждое существо имеет свою собственную форму, поведение и стиль атаки. Чтобы одержать победу над каждым из существующих в игре кланов, придется комбинировать различные карты, а не сидеть на одной колоде всю игру.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

После прохождения основной кампании, можно включить режим повышенной сложности, и опробовать свои силы против усиленных фракций. Каждая локация имеет свои биомы, цикл сезонов и динамическую смену дня и ночи, что не даст заскучать во время ожидания толпы вражеских мобов. Уже готов перевод на русский язык.