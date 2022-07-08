Игрокам из России и Беларуси придется поменять регион.

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Сегодня разработчики стратегии Age of Empires 3 решили провести трехдневные бесплатные выходные в Steam. Опробовать проект можно до вечера воскресенья, а именно до 20:00 по МСК. Однако игрокам проживающим на территории Российской Федерации или Беларуси придется немного пострадать, ради успешного запуска тайтла.

И так, чтобы запустить проект из санкционных территорий, необходимо воспользоваться VPN и создать новый аккаунт в Steam. Подойдет любой регион по вашему желанию. Второй способ выйдет немного дороже — поменять регион Steam с помощью друга в стране без санкций, либо купить смену региона за деньги на торговых площадках.

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Также, разработчики устроили скидку в размере 70% до 11 июля. Age of Empires 3 - известная стратегия в реальном времени от Microsoft. Вы берете под контроль могущественные цивилизации из Европы и Америки, а ваша цель — захватить как можно больше земель в огромной Азии. Definitive Edition предлагает игру в разрешении 4K, и переработанный саундтрек. Релиз четвертой части серии Age of Empires не мешает третьей части иметь стабильный высокий онлайн - 6460 игроков за последние 24 часа. Да для стратегии, это отличнейший результат. В четвертой части онлайн составляет 6756 человек, что на три сотни больше.