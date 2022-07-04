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F1 22 на первом месте в британском чарте
Второе место уверенно держит Horizon Forbidden West.
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Предлагаю ознакомиться с еженедельным британским чартом по розничным продажам видеоигр. Эту неделю открывает гоночный симулятор на болидах - F1 22. За ним уверенно следует детище Guerrilla Games  и Sony - Horizon Forbidden West. Напомню, что неделя окончилась 3 июля текущего года, то-есть в воскресенье.

Так, на третьем месте находится Nintendo Switch Sports. Нет, в этом ничего удивительного, британский розничный чарт обычно удивляет проектами, которые попадают в топ 10. Из больших проектов, которые попали в топ-20, отмечу FIFA 22 на шестом месте, Minecraft для консоли Nintendo на девятой позиции.  В десяточку не смогла войти Grand Theft Auto V - занимает 11 место в топе, а прямо за ним вновь следует гоночная игра Gran Turismo 7 для консолей PlayStation.

На 18 месте находится Elden Ring, а закрывает топ-20 новенький шутер Sniper Elite 5, видимо игра не зашла игрокам на территории Британии.

Объяснить долгое нахождение Horizon Forbidden West на второй позиции можно довольно просто — недавно в Великобританию поступили новые партии некстген консоли PlayStation 5. Кстати, F1 22 занимает первую позицию уже на протяжении нескольких недель, и похоже не собирается покидать его.

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#f1 22 #чарт
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