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Предлагаю ознакомиться с еженедельным британским чартом по розничным продажам видеоигр. Эту неделю открывает гоночный симулятор на болидах - F1 22. За ним уверенно следует детище Guerrilla Games и Sony - Horizon Forbidden West. Напомню, что неделя окончилась 3 июля текущего года, то-есть в воскресенье.
Так, на третьем месте находится Nintendo Switch Sports. Нет, в этом ничего удивительного, британский розничный чарт обычно удивляет проектами, которые попадают в топ 10. Из больших проектов, которые попали в топ-20, отмечу FIFA 22 на шестом месте, Minecraft для консоли Nintendo на девятой позиции. В десяточку не смогла войти Grand Theft Auto V - занимает 11 место в топе, а прямо за ним вновь следует гоночная игра Gran Turismo 7 для консолей PlayStation.
На 18 месте находится Elden Ring, а закрывает топ-20 новенький шутер Sniper Elite 5, видимо игра не зашла игрокам на территории Британии.
Объяснить долгое нахождение Horizon Forbidden West на второй позиции можно довольно просто — недавно в Великобританию поступили новые партии некстген консоли PlayStation 5. Кстати, F1 22 занимает первую позицию уже на протяжении нескольких недель, и похоже не собирается покидать его.