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FIFA ведет переговоры с крупными компаниями: Take-Two в том числе
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На фоне финансовых успехов, лидер Take-Two решил оставить комментарий на вопрос о возможной сделке компании с FIFA, ведь Electronic Arts входит в новую эру "EA Sports FC". Take-Two дала ответ, который нельзя назвать анонсом серии футбольных игр, но не может отрицать появления таковых в будущем.

"Мы заинтересованы в создании новых проектов в спортивном жанре, однако на данный момент я не могу ответить точно"

Напомню, что на прошлой неделе злые Electronic Arts отказались продлить лицензию и сотрудничество с FIFA после 30 лет работы с ними. Теперь последней Fifa от EA станет 23 часть, а далее начнется эра под другим руководством.

Electronic Arts в свою очередь не забывает успехов в футболе, и открывает футбольный симулятор EA Sports FC, в котором буквально изменили только названия, а все лицензионные стадионы, игроки, команды — останутся, принципе как было всегда, только под другой оберткой. По словам FIFA, они ведут переговоры с самыми успешными и крупными студиями в игровой индустрии, чтобы создать новую FIFA к 2024 году, и не отклонятся от ежегодного финансового успеха. Эра конкуренции между PES, EA и FIFA - официально открыта.

Сейчас Take-Two работает с NBA, WWE, NFL и PGA, почему не переключиться еще и на классический футбол? Хотя попробовав поиграть в их симуляторы, желание играть в новую часть — нет.

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По словам владельца лицензии FIFA - игра останется лучшей из всех представленных на рынке, и оригинальный проект останется лучшим.

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#fifa #take-two
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