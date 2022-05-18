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Epic Games так долго делают важные функции, что после их выхода становится совсем не удивительно. Сегодняшнее изменение касается донатной валюты в Fortnite, спустя более чем два года их можно тратить на всех платформах без ограничений.
Ранее вы могли приобрести набор с валютой на ПК, и тратить его только на той же платформе. На консолях, вы увидите баланс "0", или сколько осталось с последнего вложения. Тем временем на ПК баланс будет иной, например "600", так как вы приобрели набор. Это создает большие проблемы, если вы ранее много донатили, а теперь желаете играть на консоли/мобильном устройстве.
Теперь ограничениям положен конец — все, что вы приобрели, будет доступно на любой платформе в полном объеме, кроме Nintendo, к сожалению, там вы будете продолжать страдать. Переживать за Вбаксы после апдейта не стоит, они будут соединены с платформами вместе.
Странно, что на добавление такой функции понадобилось более двух лет, хотя многие игроки писали и молили Epic Games о такой удобной фиче. Новичков вообще удивляло, почему так работает и зачем это надо. По большей части, такое ограничение создали из-за воровства и мошенничества, но разве такие запреты что-то меняют? Нет. Люди как покупали аккаунты, как воровали, так и воруют.