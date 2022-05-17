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Такси Gett уходит с России 31 мая
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Сегодня сервис такси Gett объявил печальную новость для любителей комфорта в Российской Федерации — компания перестает работать с 31 мая по всей территории страны. Как сообщает The Bell, после 31 мая Gett не будет присылать заказы работникам сервиса, и им придется искать новое место работы. Вся Россия составила около 14% заработка Gett, так что уход оказался не столь уж больным для компании.

Сам сервис был основан в 2010 году в Израиле, но основателем был Россиянин. Сервис предоставляет услуги на территории России, Великой Британии, Израиле и Соединенных Штатах Америки. Компания решила уйти из Российской Федерации по причине февральских событий в Украине, а также из-за многочисленных санкций на страну. До этих событий, сервис предоставлял статистику, где сказано, что Gett работает в более тысячи городах России.

Конечно, уход агрегатора не так заметен, как уход других крупных компаний из России, как например та же McDonald's (все помнят истерику?), или например крупного магазина IKEA. Даже после конца санкций на страну, компании могут долго не возвращаться в регионы России, теперь у них будет много опасений по поводу ведения бизнеса в стране.

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Что же теперь остается прошлым работникам сервиса, идти в Яндекс? Видимо да.

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#санкции #россия #gett
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Такси Gett уходит с России 31 мая
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