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Даже во время санкционочки на Россию, автопроизводитель Lada хочет начать процесс производства новой модели на своих заводах. Так, владельцы хотят реализовать выпуск Renault Duster под брендом Lada, об этом сообщили в российском министерстве промышленности и торговли. Однако имеется серьезная проблема: дефицит комплектующих на рынке, из-за санкций на Российскую Федерацию, и такой план становится просто нереально сложно реализовать в нынешней ситуации.

Продажа акций никоим образом не коснулась лицензии на производство автомобилей Duster, так что новая модель может стать преемницей Niva, и продолжит страдальческий путь. Кстати, сама Renault желала сделать так, но не успела.

Многие эксперты скептически относятся к возможности продолжения сбора Renault Duster в условиях действующих санкций на Россию, ибо из-за ограничений возникают проблемы с логистикой и дефицит комплектующих для производства.

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Тем временем в России разрешили выпуск автомобилей без ABS, ESP, подушек безопасности и даже авто класса "Евро-0". Сам АвтоВаз должен был перейти на такой вид производства Lada Niva Travel с 23 мая, однако не сделал этого. В будущем, скорее всего из-за дефицита придется переходить на такой тип создания автомобилей.

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#автомобили #россия #санкци
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