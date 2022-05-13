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Стартап Canoo может обанкротиться раньше, чем начнет массовое производство электромобилей
У компании просто не хватает бюджета на это дело.
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Молодой стартап Canoo, который желает начать создание своих электромобилей заявил, что у них осталось мало денег, их хватит буквально на один финансовый квартал, и не уверен в том, сможет ли продолжить работать далее, после окончания термина. Компания может закрыться быстрее, чем начнется массовое производство автомобилей.

Стартап был создан в 2017 году, из-за чего ушел менеджер другого стартапа Faraday Future. Через некоторое время Faraday подал в суд на менеджера, и других основателей Canoo за "переман" сотрудников, а также воровстве коммерческих секретов компании. Суд окончился в 2018 году.

Стартап пытался создать электромобили, однако до массового производства им очень далеко. В первом квартале текущего года убытки компании составили $125,4 миллиона, а за аналогичный в прошлом году - $15,2 миллиона. Сейчас деньги подходят к  концу, как и возможная жизнь компании в целом. В последние месяцы с компании уходят руководящие сотрудники, что предрекает конец стартапу. 

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Ранее компания очень надеялась на массовое производство и успех на рынке, они даже пытались расширить свое присутствие на рынке Соединенных Штатов, но что-то пошло не так, похоже их бюджета просто не хватило на великие планы. 

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#электромобиль #cano
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