Более трех недель тестирования.

реклама

Целых три недели тестирования окончились выходом обновления 1.44 для Euro Truck Simulator 2. Разработчики как всегда собрали множество отзывов от фанатов, исправили проблемы, и выпустили готовый апдейт для всех желающих.

Во-первых, самым масштабным изменением стала переработка страны Австрии. В рамках обновления изменили буквально всю территорию, сделали ее с нуля, чтобы локации не отличались от современной Балтики к примеру. Данная страна является одной из самых старых во всем Euro Truck Simulator 2. Все дороги, города, районы, и даже Альпы были изменены.

Как и в случае с American Truck Simulator, в игру ввели функцию "возврата модов". Технология позволяет получать деньги, если мод на деталь или грузовик перестал работать и игра это обнаружила. Чтобы протестировать функцию, достаточно включить мод на тягач, приобрести его, отключить мод, и зайти в игру вновь. Такая же система работает и с кастомными деталями на грузовики.

Добавили скрытые дороги. Статистика открытых дорог не поменяется, однако вы можете найти более короткий путь до места назначения. Если вы обнаружите такую дорогу, она будет отображаться серой пунктирной линией. После исследования дороги — оранжевой пунктирной линией. Зачастую такой путь будет несколько короче обычного.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай -25% на i7 12700Kf - смотри цену 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

По мелочам: изменили интерьер в некоторых тягачах, добавили пару незаметных функций, и исправили кучу ошибок. Полный список изменений доступен по ссылке.