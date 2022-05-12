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Летом Totally Accurate Battle Simulator выйдет на Nintendo Switch
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Сегодня появилось сообщение от Nintendo, что в ближайшем будущем на консоль выйдет симулятор боев TABS или Totally Accurate Battle Simulator. Маленькие человечки смогут сражаться на маленьком экране Nintendo Switch уже летом текущего года. Ожидать точную дату выхода тайтла и трейлера необходимо до конца весны.

Песочница хорошо себя показала на ПК и консоли Xbox, так что разработчики могут с уверенностью приходить на рынок Nintendo. Очень странные метки у тайтла, вы просто посмотрите на это: по мнению Nintendo игра является Real-Time Strategy и одновременно Tower Defence, так еще и с "историческим" характером.

TABS предлагает пользователям пройти кампанию создавая свои "отряды". Задача — одолеть противника своими войсками. В игре имеется несколько различных эпох и территорий: от пустынных фараонов, до европейских королей. По мере прохождения, вы будете открывать новое вооружение (хотя никто вам не мешает использовать его и в более ранних эпохах после открытия), что откроет новые методы прохождения сцены. В тайтле имеются пасхалки на каждой территории, которые открывают специальных юнитов, например ледяного гиганта.

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Тайтл предлагает сыграть в режим песочницы, где можно выбрать свою карту и сделать битву, которая заставит тормозить ваш ПК. На консоли Nintendo, все это будет перенесено полностью и без исключений.

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#nintendo switch
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