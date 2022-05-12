Игра очень похожа на стратегию Warno.

реклама

Сегодня студия разработчик варгейма Regiments в стиле холодной войны сообщила сроки релиза игры. Создатели планируют выпустить тайтл в третьем квартале текущего года, так что проект может выйти с 1 июля по 30 сентября включительно, переносы еще никто не отменял. Вообще полноценную дату выхода должны объявить к концу текущего квартала. С выходом игры будет доступна бесплатная демо-версия проекта, где будут открыты все возможности и функции.

Regiments это классический варгейм, который переносит покупателей в горячую точку Германии 1989 года, где произошло столкновение между НАТО и Варшавским Договором. Игра предлагает выбрать четыре страны: Соединенные Штаты, Советский Союз или одну из сторон Германии. У каждой страны будет своя техника, пехота, дивизии и авиация. Игра очень похожа на другой варгейм Warno, который продается за более чем тысячу рублей в Steam. Warno тоже переносит игроков в вымышленное столкновение в Германии, но в 90-х. Проект как раз получил поддержку сторонних модификаций от фанатов.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай -25% на i7 12700Kf - смотри цену 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

В Regiments можно сыграть уже сейчас как в тестирование, игра весит 3 ГБ, для загрузки необходимо 1.5 ГБ. Доступ к тестированию выдается автоматически за несколько секунд и он абсолютно бесплатен, по крайней мере я смог попасть на тест за пару секунд.