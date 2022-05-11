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Аналога Xbox Game pass от Sony не будет
Не понятно почему, но Microsoft наоборот зарабатывает еще больше денег от подписки и релиза в ней Forza.
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Компания Sony не один раз говорила, что у директоров нет планов на запуск библиотеки игр по подписке, или аналог Game Pass от Microsoft с выходом тайтлов от внутренних студий компании в день релиза и бесплатным доступом. Данную информацию подтвердил финансовый директор Sony во время собрания акционеров.

Особо сильно затрагивать эту тему он не стал, отметив лишь то, что компания собирается работать и инвестировать крупные суммы в разработку первоклассных продуктов с высоким качеством, и такая стратегия будет работать ближайшие несколько лет.

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Если компания захочет добавлять ААА-проекты в подписку, как это делает Microsoft - это приведет к серьезным проблемам в бюджете, что в перспективе скажется на качестве будущих тайтлов, а компания совсем не хочет понижать стандарты разработки своих игр. На данный момент производство тайтлов только дорожает, а значит, что каждый проект должен быть максимально эффективно использован, именно потому PlayStation Pass в ближайшее время — не будет. Напомню, что совсем недавно Sony инвестировали целых 300 миллионов долларов в PlayStation Studios. Цель — улучшить качество продуктов, выпускаемых внутренними студиями. Sony ожидает релиза самых лучших и уникальных продуктов. Хотя, той же Forza, и другим проектам от Microsoft, подписка совершенно не мешает зарабатывать огромные суммы, так еще и сам абонемент приносит крупный заработок.

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#microsoft #sony #xbox game pass #playstation pass
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