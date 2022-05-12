Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Battlefield 2042 будут развивать несколько лет
Компания ориентируется на долгосрочное развитие своих проектов.
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
RTX 3070 дешевле 90 тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-25% на i7 12700Kf - смотри цену

реклама

Всему сообществу очевидно, что Battlefield 2042 оказалась одной из самых недоработанных частей во всей серии. DICE не смогла оправдать ожидания фанатов и авторитетных инсайдеров, а ведь до выпуска бета-версии были надежды на очень хороший шутер в современной войне. Вялые попытки исправить баги, без добавления нового контента в игру убивают весь интерес игроков, однако компания не хочет прекращать работу над проектом, и собирается развивать его несколько лет.

Эндрю Уилсон — генеральный директор компании сообщил, что DICE желает продолжать надеяться на Battlefield 2042 даже после серьезного провала игры и убытках, это видно общественности в финансовом отчете Electronic Arts. Как считает Эндрю - Battlefield 2042 принадлежит к первоклассной и уникальной франшизе, так что игра должна продолжать развиваться ближайшие несколько лет.

анонсы и реклама
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Кроме разговора про 2042, была затронута тема мобильной версии шутера. Эндрю говорит, что тайтл готов к релизу в конце текущего года, или начале 2023, если возникнут  серьезные технические проблемы. Директор уверен в успехе мобильного проекта и в его проработке. Надеемся, он не повторит провал 2042. Новое бета-тестирование должно пройти в конце мая, где, как всегда, смогут поучаствовать большинство пользователей (учись Ubisoft).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#electronic arts #battlefield 2042 #battlefield
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

EA выпустила финансовый отчет: дела плохи из-за Battlefield
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
20
Sony усложнила перепродажу PlayStation 3 и PS Vita – новое обновление превратило приставки в кирпич
5
Анонсирован Sker Ritual — кооперативный шутер про борьбу с монстрами
+
Российские майнеры скупают видеокарты из магазинов РФ на фоне роста рубля и разблокировки NVIDIA LHR
26
Курс доллара на Aliexpress поднялся с 70 до 76 руб
26
Магазины РФ скидывают цены на бюджетные процессоры Intel – Core i3-12100F стоит дешевле 15 000р
13
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы РФ, попавших под санкции США
20
Запуск настольных видеокарт Intel Arc во втором квартале будет эксклюзивным для Китая
+
Трассировка лучей стала доступна на видеокартах GeForce GTX 6000-й серии, выпущенной в 2004 году
5
Через сколько лет нужно менять процессор – Core i3-2120 + GeForce 1080 Ti vs актуальных игр от WG
9
Команда RuTube отрицает слухи об утере исходного кода видеосервиса в результате атаки хакеров
4
Инсайдер рассказал о потенциале видеокарт нового поколения RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070
22
Стейблкоин TerraUSD потерял привязку к доллару, подешевел до $0.2 и может обвалиться до нуля
1
Наследник «Героев»: игроки в восторге от пошаговой стратегии Songs of Conquest
5
Более 40 % криптоинвесторов, вкладывавшихся в Биткоин, потеряли деньги
9
GeForce RTX 4090 получит 24 ГБ видеопамяти GDDR6X 21 Гбит/с
+
Американская экономика трещит по швам – крупнейшие IT-компании США подешевели на $1 триллион
7
Microsoft значительно усложнит установку Windows 11 – потребуется интернет и учётная запись
16
Флагманы Intel дешевеют вслед за ростом курса рубля – Core i7-12700KF скинул 30%
12
Sony представила умные часы, способные работать 3 года без подзарядки
+

Популярные статьи

Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
278
8 неявных признаков того, что вам пора переустановить Windows 10 и Windows 11
14
Андервольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
102
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
16
Андервольт Nvidia GeForce RTX 3050. Нищие лучи от Хуанга
78
Обзор и тесты игрового монстра 2008 года – Toshiba Qosmio X300-13P
22
Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang
20
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC
7
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4
+
Как менялись ПК пользователей Steam за последние 10 лет – с 2012 по 2022 год
+

Сейчас обсуждают

Алексей Полянский
07:58
Особенно тормоз 2600, на котором подлагивает все, даже ксго идет ну 90 100 фпс на дме с фризами. С 3770 уже намного лучше картина, но фанатикам не объяснишь....
Alphacool выпустила для RTX A5000 водоблок полного покрытия с торцевым расположением фитингов
Wana
07:49
Как сообщает источник
Orbex: Великобритания представила полномасштабный прототип самой экологичной ракеты в мире
Wana
07:48
Биопропан? А Россия где? Рогозин мечет.
Orbex: Великобритания представила полномасштабный прототип самой экологичной ракеты в мире
Wana
07:44
Неужели? Два года как прошло. С 2020
Apple уступила первое место в мире по рыночной капитализации впервые с 2020 года
Wana
07:42
А веста по 6 лямов.
Radeon RX 6650 XT предлагается в Китае по цене ниже рекомендованной
Руслан Глинник
07:41
Бред Zelota. Курс биткоина на данный момент 27к . Соответственно и другие криптовалюты просели. Только у него майнинг сейчас это выгодно. А карты как были две цены так и остались.
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
CTyDeHT
07:38
На Ozon 3050 ~ 36, 3060 ~ 45
Даунвольт Nvidia GeForce RTX 3050. Нищие лучи от Хуанга
Эдуард Кузнецов
07:37
Зачем это вообще трогали. Только напомнили об его существовании. Тухло бы дальше себе спокойно.
Работоспособность Rutube после мощной хакерской атаки восстановлена
CTyDeHT
07:37
Вентилятор потому что дно с радиатором
Даунвольт Nvidia GeForce RTX 3050. Нищие лучи от Хуанга
Дмитрий Казаченко
07:31
Zelot наркоман, 6700xt на алике 55т, а он предлагает за сотку купить.
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT потеряла половину стоимости за неделю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем