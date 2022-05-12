Компания ориентируется на долгосрочное развитие своих проектов.

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Всему сообществу очевидно, что Battlefield 2042 оказалась одной из самых недоработанных частей во всей серии. DICE не смогла оправдать ожидания фанатов и авторитетных инсайдеров, а ведь до выпуска бета-версии были надежды на очень хороший шутер в современной войне. Вялые попытки исправить баги, без добавления нового контента в игру убивают весь интерес игроков, однако компания не хочет прекращать работу над проектом, и собирается развивать его несколько лет.

Эндрю Уилсон — генеральный директор компании сообщил, что DICE желает продолжать надеяться на Battlefield 2042 даже после серьезного провала игры и убытках, это видно общественности в финансовом отчете Electronic Arts. Как считает Эндрю - Battlefield 2042 принадлежит к первоклассной и уникальной франшизе, так что игра должна продолжать развиваться ближайшие несколько лет.

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Кроме разговора про 2042, была затронута тема мобильной версии шутера. Эндрю говорит, что тайтл готов к релизу в конце текущего года, или начале 2023, если возникнут серьезные технические проблемы. Директор уверен в успехе мобильного проекта и в его проработке. Надеемся, он не повторит провал 2042. Новое бета-тестирование должно пройти в конце мая, где, как всегда, смогут поучаствовать большинство пользователей (учись Ubisoft).