Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
DLC Can Touch This для симулятора заправки выйдет 18 мая
У бесплатного апдейта и DLC возник маленький конфликт. Can Touch This выйдет на неделю позже.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
ASUS RTX 3050 - цена идет к 40 тр
Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр
-25% на i7 12700Kf - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

реклама

Команда создателей симулятора заправки Gas Station Simulator показала общественности новый ролик, который показывает свежие функции, их внедрят в тайтл уже в следующем бесплатном обновлении. Дополнительно, разработчики объявили дату выхода нового DLC Can Touch This, его переносят на одну неделю. Теперь расширение для заправщика выйдет только 18 мая.

Апдейт добавит несколько новых функций, среди них: дополнительные украшения вокруг зданий и самой заправки можно снимать, а потом повесить в другом месте. Система размещения украшений была переработана и улучшена.

Работники доставки больше не будут выходить из своего рабочего транспорта, так что покидать вашу прекрасную заправку они будут несколько быстрее, нежели это было ранее. Да, это ускорило процесс, но убрало чуточку реализма, а ведь это симулятор на минуточку. Еще много изменений, которые сложно заметить, например: при заказе товаров, вы сможете видеть сколько их у вас на складе.

Все свежие функции будут введены в тайтл в этот четверг, 12 мая. Из-за выхода бесплатного апдейта, возник некий конфликт, и дополнение пришлось отодвинуть на неделю. Отмечу, что данное расширение будет первым во всей игре. А еще забавный факт: создатели настолько серьезно относятся к маленькому бесплатному обновлению, что даже поменяли иконку игры в Steam.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#dlc #gas station simulator #can touch this
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Дизайнер квестов Cyberpunk 2077 случайно анонсировал DLC на трансляции
Ubisoft будут делать игры более продолжительными для увеличения заработка
Resident Evil Village получит бесплатный DLC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск ответил на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
44
Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
16
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
86
Новые радиаторы для оперативной памяти Zalman получили RGB подсветку и совместимы с DDR5
+
Sony усложнила перепродажу PlayStation 3 и PS Vita – новое обновление превратило приставки в кирпич
3
Пост Rockstar про анонс GTA 6 собрал рекордные 600 тыс. лайков
7
Криптозима наступила – Биткоин продолжает дешеветь, утягивая на дно весь рынок криптовалют
27
Курс доллара на Aliexpress поднялся с 70 до 76 руб
26
Анонсирован Sker Ritual — кооперативный шутер про борьбу с монстрами
+
«Видеокарта» с тремя процессорами Xeon: энтузиаст разобрал ускоритель Intel VCA2
3
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – скидки на серию GeForce RTX 3000 доходят до 45 000р
24
Дмитрий Рогозин пригрозил Илону Маску за поставки Starlink в полк Азов, но миллиардер отшутился
23
Российские майнеры скупают видеокарты из магазинов РФ на фоне роста рубля и разблокировки NVIDIA LHR
14
Недорогие геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – Core i5-11600K скинул 40% за неделю
10
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в Европе почти достигли рекомендованных
9
Как самостоятельно разблокировать алгоритм LHR на видеокартах NVIDIA – простая инструкция от SSm
8
Radeon RX 6400 показывет катастрофическое падение производительности на интерфейсе PCIe 3.0
8
В Сеть выложили геймплей Duke Nukem Forever образца 2001 года
3
Microsoft представила флешки с лицензионной Windows 11 по цене от 139 долларов
26
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы РФ, попавших под санкции США
23

Популярные статьи

Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
49
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
119
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
146
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
96
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
14
Обзор и тесты игрового монстра 2008 года – Toshiba Qosmio X300-13P
13
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC
2

Сейчас обсуждают

Николай Врублевский
12:00
"В югословии геноцидили народ." Также, как и в Чешских Судетах в 1938...Как наглосаксы умеют полоскать мозги - я в курсе. Иди с этими сказочками на базар - петухи и гуси такое любят слушать. "В Сенат ...
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
zens
11:58
я 4 года назад за 90к 1080ти брал, так, что цены очень похожи. Ну и, как всегда у всепропальщиков, у нас все плохо, а вот в европах то людям деньги с неба падают)) И почтальон по пятницам на вилисипед...
Инсайдер рассказал о потенциале видеокарт нового поколения RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070
Hivi77
11:57
Гражданин сама некомпетентность. Фоткать экран это лютая дичь. Ставить винду 32 бита на 8 гиг просто абсурд. И где обзор потрошков?
Обзор и тесты игрового монстра 2008 года – Toshiba Qosmio X300-13P
IRanPast
11:56
Ты как-то неубедительно кудахчешь. "укры везде о6сераются"? Это раха везде обсерается. Нищая, разворованная, обосранная, забытая всеми.
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
вежливый NLAW
11:55
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резня_в_Сребренице
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
IRanPast
11:54
Есть еще видос, как русаки-морячки енчат, как их, цитирую, "зае6ал этот байрактар", выпустивший по ним 4-ую ракету.
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
вежливый NLAW
11:52
Что такое фашизм.
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Андрей Смарыгин
11:50
Очередные проститутки продались,флаг им в жопу и скатертью дорога)
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
вежливый NLAW
11:49
sadfsd
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Николай Врублевский
11:49
Именно как франшиза ФИФА перестает существовать, не нужно вводить в заблуждение. >>а не закрывает - лицензии на клубы, футболистов и т.д. останутся<< Т.к. больше ни одной игры под лэйблом FIFA не выйд...
Electronic Arts закрывает франшизу FIFA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем