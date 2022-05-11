У бесплатного апдейта и DLC возник маленький конфликт. Can Touch This выйдет на неделю позже.

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Команда создателей симулятора заправки Gas Station Simulator показала общественности новый ролик, который показывает свежие функции, их внедрят в тайтл уже в следующем бесплатном обновлении. Дополнительно, разработчики объявили дату выхода нового DLC Can Touch This, его переносят на одну неделю. Теперь расширение для заправщика выйдет только 18 мая.

Апдейт добавит несколько новых функций, среди них: дополнительные украшения вокруг зданий и самой заправки можно снимать, а потом повесить в другом месте. Система размещения украшений была переработана и улучшена.

Работники доставки больше не будут выходить из своего рабочего транспорта, так что покидать вашу прекрасную заправку они будут несколько быстрее, нежели это было ранее. Да, это ускорило процесс, но убрало чуточку реализма, а ведь это симулятор на минуточку. Еще много изменений, которые сложно заметить, например: при заказе товаров, вы сможете видеть сколько их у вас на складе.

Все свежие функции будут введены в тайтл в этот четверг, 12 мая. Из-за выхода бесплатного апдейта, возник некий конфликт, и дополнение пришлось отодвинуть на неделю. Отмечу, что данное расширение будет первым во всей игре. А еще забавный факт: создатели настолько серьезно относятся к маленькому бесплатному обновлению, что даже поменяли иконку игры в Steam.

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