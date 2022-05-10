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Сегодня американская компания Ford подала заявку на патент новой технологии, которая позволит управлять оборотами двигателя дистанционно, не притрагиваясь к педали акселератора. Согласно описанию, для дистанционного управления необходимо специальное устройство, которое будет создано в виде обычного брелка. Отмечу, что увеличить обороты можно будет даже на малом расстоянии от автомобиля.
По словам компании, новая функция подойдет для любителей "хвастаться" своим железным конем и его движком, и делать это можно будет вне автомобиля. Компания отметила, что такая функция будет удобна организаторам автомобильных выставок. При этом, на какой дистанции можно будет редактировать обороты — не сказали.
Присутствие таких удивительных заявок на патенты показывает, что автопроизводители пытаются мыслить нестандартно, и придумывают функции, которые могут сильно обрадовать будущих покупателей и нынешних пользователей. Однако заявка на патент означает ровным счетом ничего, ибо, заявку могут отклонить, или же компания не сможет реализовать столь сложную технологию. Возможно, в ближайшее время другие автопроизводители тоже подтянутся к разработке такой функции.
Напомню, что та же Tesla успешно демонстрирует управление автомобилем вне транспорта. Электромобиль может сам выехать с парковки и подъехать к владельцу, если тот находится в непосредственной зоне видимости.