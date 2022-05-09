Ответ оказался в стандартном стиле для Илона: немного иронии, и все в лицо.

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Вчера руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал пост в Telegram, где угрожал миллиардеру Илону Маску. Как всегда, это он сделал в своей любимой форме - много угроз за поддержку Украины. Основатель Tesla и SpaceX ответил Дмитрию с частичкой иронии, как это он делал в прошлые разы.

Во-первых, Илон процитировал угрозы Рогозина в свободном Twitter. В посте Telegram, Рогозин назвал украинскую армию "нацистами", а Илона Маска обвинил в поддержке Украины с помощью поставок терминалов Starlink.

Илон быстро нашел ответ на угрозу и обвинения, и звучит он так: Похоже вы не знаете, что такое нацизм. Скорее всего, Илон посоветовал Рогозину посмотреть на самого себя, прежде чем кого-то обвинять.

Далее Илон перешёл к своему любимому стилю иронии, он написал: если меня найдут мертвым при загадочных обстоятельствах, было приятно вас знать (Рогозина). Похоже, он намекает на ситуации, как например было с Навальным.

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Тем временем, это не первая угроза от Роскосмоса Илону Маску, ранее Рогозин угрожал падением международной космической станции, если не будут сняты санкции с Российской Федерации. Также были приняты попытки ограничить использование Starlink, однако, умелые специалисты из компании Илона Маска быстро обошли ограничение, и терминалы работают как всегда.