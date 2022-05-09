В прошлом компания с треском провалила две игры в таком стиле.

реклама

Создатели известной ММО в космическом сеттинге Eve Online уже на протяжении целого десятилетия работают над FPS игрой во вселенной Eve, при этом не бросая поддержку своей игры.

В рамках церемонии открытия мероприятия EVE Fanfest разработчики поделились информацией, что не бросили работу над шутером от первого лица во вселенной Eve. На данный момент компания не делится какой-либо информацией, по поводу разработки игры. Неизвестно, на каком процессе разработки она находится, и что вообще из себя будет представлять. Сроков естественно они тоже не дали. Из заявления ясно, что это тактический шутер с упором на реализм в сеттинге sci-fi, и он будет иметь много сходств с Eve. Над шутером работает лондонское подразделение.

Как сказали разработчики, они хотят показать сам проект, а не рассказывать историю как они додумались до создания такого тайтла, и как они работают над ним. Похоже, что разработчики хотят полностью доделать игру, и только после этого представить ее общественности.

Ранее компания предпринимала попытки создать свой шутер, и один из них имел шанс на успех, если бы не ограничение в одну платформу: PlayStation 3. Название игры - Dust 514. Онлайн держался на слабом уровне, только из-за решения не выпускать проект на ПК.

анонсы и реклама 3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р Пиши новости на наш сайт и зарабатывай Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Второй попыткой стала игра Project Nova, но еще на стадии альфы ее назвали "ужасной", и после этого было принято решение отказаться от создания проекта.