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Mercedes-Benz вводит в использование автопилот третьего уровня для жителей Германии
Таким образом немецкий автопроизводитель стал первым в мире с такой сертификацией автопилота.
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В прошлом году немецкий автопроизводитель стал первым в мире, который смог получить сертификацию на использование автопилота третьего уровня. Такой уровень системы позволяет водителю убрать руки с руля на магистрали, и делать свои дела, например: позвонить по телефону, читать что-либо, и так далее. По плану автопроизводителя, система начнет использоваться в серийных моделях автомобилей уже с 17 мая текущего года. Ее будут устанавливать в флагманский S-Class и EQS на территории Германии.

Несмотря на то, что третий уровень позволяет отвлекаться от дороги, все же водитель должен всегда быть готов реагировать на просьбу системы подключится к управлению автомобилем. Новая система Drive Pilot на данный момент может функционировать только на скорости 60 километров в час, и только на определенных магистралях в Германии. Количество километров всех поддерживаемых магистралей составляет около 13 тысяч. Все магистрали были внесены на карту в точности до сантиметра. Дополнительная безопасность для пешеходов создаётся с помощью камер, датчиков, радаров, чтобы в случае чего, система могла остановить движение транспортного средства. Также она должна реагировать и на блокирующую путь преграду.

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#автопилот #mercedes-benz
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