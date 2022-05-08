Пока что, это записано в блокнот разработчиков...

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По прошествии некоторого времени, после выпуска второго сезона для Halo Infinite, креативный директор студии-разработчика Джозеф Стейтен рассказал о будущем шутера. Отмечу разговор о возможности возвращении классических карт с прошлых частей в Halo Infinite. Директор откровенно признался, что у него есть желание вернуть такие локации. Это было бы довольно весело, как для ветеранов серии, так и для новых игроков. В конце концов у каждого игрока есть свои любимые локации, и было бы здорово погрузиться вместе с ними в новую Halo Infinite. Креативный директор заявил, что внес пожелание игроков в свой блокнот.

Тем самым можно считать слова директора, как намек на скорое появление классических локаций в Infinite. Однако, имеются несоответствия, ведь в прошлом году Эндрю Уиттис, это бывший ведущий дизайнер, заверил игроков, что классические локации не появятся в игре, по причине их давности. Старые локации плохо смотрятся с новыми, а если кратко - слишком большое отличие между тайтлами.

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В целом шанс на выпуск классики существует, ведь дизайнер уже никаким образом не может повлиять на работу студии, а творческий директор - ещё как. Выпуск таких локаций позволит студии вернуть интерес ветеранам серии, и привлечь новых игроков изобилием локаций.