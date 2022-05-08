PlayStation немного поторопились, и "обломали" разработчиков.

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Тайтл Gotham Knights определенно создавался с упором на кооперативный режим, но создатели объявили, что игра будет поддерживать лишь двух игроков одновременно, это и есть максимум кооперативного режима. Не спасет даже то, что в игру добавят четырех персонажей. В последнее время, начали появляться сомнения по этому поводу, так как в первый раз игра была перенесена ещё в прошлом году на текущий, а теперь тайтл не будет выпущен до октября. (кто-то повторяет успех Cyberpunk).

Есть некоторые догадки, что компания Warner Bros воспользовалась данным ей временем, и втихую добавила поддержку 4х игроков в кооперативе, а могла сообщить об этом на крупном мероприятии, если бы не утечка. Так, на странице в PSN появилась метка, которая гласит поддержку до 4х игроков одновременно. В описании же до сих пор написано про поддержку только двух игроков в кооперативе. Может быть разработчики создали совершенно иной режим для группы игроков. Может быть, будет добавлен открытый мир, и именно потому разработчикам понадобилось столько дополнительного времени.

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PlayStation несколько поторопилась, дав информацию общественности с помощью странички, ведь компания могла планировать анонс нового режима на 4х человек в рамках крупного мероприятия, например тайтл собирался участвовать в Summer Game Fest, где вполне могли сделать соответствующее заявление.