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Наши любимые китайские друзья поделились информацией по поводу их благотворительной акции, нацеленной на помощь бездомным животными. Удивительно, но акцию организовали создатели мобильной версии PUBG. Итогом всего мероприятия стала доставка 20 тонн гречки в 27 приютов, фондов и организаций в более чем 20 регионов Российской Федерации. Все это стало возможно, только при поддержке сообщества мобильной версии PUBG, похоже их донат уходит не только на яхты.
В будущем при крупной поддержке создателей королевской битвы будет основан проект под названием "Среда обитания". Данная программа преследует самые благие цели - создать в Российской Федерации организацию для помощи бездомным животным, чтобы сами животные не страдали, а люди не боялись собак на улице. Создатели будут помогать финансово в открытии вольеров и стационаров для животных.
Такая программа может немного помочь в решении проблемы с бездомными собаками на улицах России, ведь сейчас иногда случаются трагические ситуации, связанные с бездомным животными.
Напомню, что в Pubg Mobile уже готовятся к коллаборации с "Evangelion". Мероприятие связано с ребилдом оригинального аниме 1995 года выпуска. В рамках коллаборации пройдет несколько событий с бесплатными наградами, а сами скины из аниме скорее всего необходимо будет "Выбить" за круглую сумму.