В будущем игра будет поддерживать вертолеты и планеры.

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Авторитетный сторонний разработчик под именем PMDG анонсировал дату выхода скорее всего самого ожидаемого самолёта в Microsoft Flight Simulator - Boeing 737. Дополнение должно выйти завтра в понедельник - 9 мая.

Сейчас разработчик готов выпустить самолёт только для пользователей на ПК, однако, в будущем создатель хочет перенести запуск на официальный рынок, что означает выпуск самолёта для Xbox консолей. Сейчас дата такого переноса неизвестна, ведь у разработчиков Microsoft Flight есть проблемы с работой некоторых самолетов на консольной версии симулятора, к примеру: Douglas DC-6, от того же PMDG.

Хочу напомнить, что в июле с приходом нового апдейта в игру введут поддержку Nvidia DLSS и AMD FSR, что может серьезно улучшить производительность на средних и слабых компьютерах. Стоит задуматься о загрузке игры, если ранее она не могла выдать нормальный FPS для комфортной игры.

Вертолеты и планеры также будут добавлены в текущем году, однако, это произойдет ближе к четвертому кварталу 2022. Разработчики активно работают над переработкой системы трафика ИИ, они надеяться, что смогут выпустить систему осенью/зимой текущего года.

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Ближайший новый самолёт для всех пользователей станет гидросамолет Savoia-Marchetti S.55, он будет введен в тайтл уже 17 мая с крупным апдейтом. Другое бесплатное дополнение под названием Top Gun:Maverick будет доступно 27 мая.