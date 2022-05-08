Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Сторонний разработчик анонсировал Boeing 737 для Microsoft Flight Simulator
В будущем игра будет поддерживать вертолеты и планеры.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

реклама

Авторитетный сторонний разработчик под именем PMDG анонсировал дату выхода скорее всего самого ожидаемого самолёта в Microsoft Flight Simulator - Boeing 737. Дополнение должно выйти завтра в понедельник - 9 мая.

Сейчас разработчик готов выпустить самолёт только для пользователей на ПК, однако, в будущем создатель хочет перенести запуск на официальный рынок, что означает выпуск самолёта для Xbox консолей. Сейчас дата такого переноса неизвестна, ведь у разработчиков Microsoft Flight есть проблемы с работой некоторых самолетов на консольной версии симулятора, к примеру: Douglas DC-6, от того же PMDG.

Хочу напомнить, что в июле с приходом нового апдейта в игру введут поддержку Nvidia DLSS и AMD FSR, что может серьезно улучшить производительность на средних и слабых компьютерах. Стоит задуматься о загрузке игры, если ранее она не могла выдать нормальный FPS для комфортной игры. 

Вертолеты и планеры также будут добавлены в текущем году, однако, это произойдет ближе к четвертому кварталу 2022. Разработчики активно работают над переработкой системы трафика ИИ, они надеяться, что смогут выпустить систему осенью/зимой текущего года.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Ближайший новый самолёт для всех пользователей станет гидросамолет Savoia-Marchetti S.55, он будет введен в тайтл уже 17 мая с крупным апдейтом. Другое бесплатное дополнение под названием Top Gun:Maverick будет доступно 27 мая.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft flight simulator #pmdg
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft Flight Simulator получит поддержку FSR и DLSS, что снизит требования к видеокарте
Microsoft Flight Simulator получит FSR и DLSS в июле
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
139
Билл Гейтс выразил сомнение, что затея Илона Маска с покупкой Twitter увенчается успехом
5
Маркетплейс СДЭК, позволяющий купить технику по доступным ценам, не выдержал нагрузки в день запуска
51
Core i7-4790K vs Core i3-12100F – на что способен самый быстрый процессор 2014г в играх спустя 8 лет
40
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
36
СДЭК запустила онлайн-платформу, позволяющую приобрести зарубежную технику по выгодным ценам
8
Продажи электросамокатов в России за первые месяцы 2022 года бьют рекорды
1
Цены на процессоры в магазинах РФ продолжают снижаться – Ryzen 7 5700G впервые стоит дешевле 30 000р
5
Биткоин обвалился до $35 000 на фоне роста инфляции в США и повышения ключевой ставки на 50 пунктов
13
Nike выпустила кроссовки, разбирающиеся на три части
7
NVIDIA оштрафовали на $5 500 000 за сокрытие информации о продаже видеокарт майнерам
18
Galax/KFA2 заподозрили в продаже бывших в употреблении видеокарт
9
Не менее сотни сотрудников предприятия Quanta в Шанхае прорвали санитарный кордон
3
AMD объявила об интеграции будущих процессоров Zen-5 с ПЛИС фирмы Xilinx
4
Apple запретила пополнять баланс App Store через российскую платежную систему Qiwi
99
Мошенник, выдающий себя за Сатоши Накамото, потребовал запретить Биткоин обвинив биржи в подделке
1
Курс Биткоина может обвалиться ниже 30 000 долларов на фоне роста инфляции в США – РБК
78
Илон Маск убеждён, что руководители должны обладать отличными компетенциями в предметных областях
4
Wall Street Journal: китайские Xiaomi и Lenovo по чуть-чуть отказываются от сотрудничества с Россией
51
Линейка видеокарт Intel будет дорогой, медленной и появится в продаже в июне 2022г – Hardwaretimes
7

Популярные статьи

10 самых популярных видеокарт 2022 года по статистике сервиса Steam
23
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
16
Главные игры мая 2022 года
16
Две сборки ПК 2022 года из б/у комплектующих за 40 и 50 тысяч рублей - играем в любые проекты, но не на ультра
32
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть первая
11
Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
13
5 клонов GTA, о которых мало кто знает
1

Сейчас обсуждают

Арсений Иголкин
05:37
автор походу надеется, что щас разгорится очередной холивар среди аудиофилов, столько бреда написал )
Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
Шамиль Джанболатов
05:32
Уничтожившие родные Украину и украинский язык донбасцы - чернобыльские мутанты?
Nature: Квантовый туннельный эффект может быть причиной мутаций в наших ДНК
Шамиль Джанболатов
05:31
Не вижу связи между квантовой связью и мутациями
Nature: Квантовый туннельный эффект может быть причиной мутаций в наших ДНК
Шамиль Джанболатов
05:29
Те, кто нас создавали, тот есть инопланетяне, намеренно сделали нашу ДНК хорошо мутирующей, для возможности эволюции и изменений, которые может производить входящая в тело душа. Генетические болезни м...
Nature: Квантовый туннельный эффект может быть причиной мутаций в наших ДНК
Патрон П
05:27
Вот до чего твой Путин страну довел...)
В 2022г электроника, бытовая техника, смартфоны и ПК на российском рынке подорожают до 40% – Forbes
Патрон П
05:23
Что я только что прочитал? А если летом не будет дефицита , Зелот ответит за свои слова?
В 2022г электроника, бытовая техника, смартфоны и ПК на российском рынке подорожают до 40% – Forbes
nukemall
05:13
Обычный ламподрочерский бред. Ламповую технику нынче покупают не из-за каких-то особых свойств, а ради потреблядства, чтобы купив нечто дорогое и необычное потешить ЧСВ, а то, что потреблядство называ...
Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
Sergey Yanvaryov
05:07
Это на твоём аппарате в твоей связке не возможно. Я у себя слушаю и Радиохэд и Скандинавский Джаз и Лед Зеппелин и ещё кучу всего
Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
Sergey Yanvaryov
05:03
Лампы производят в России и Китае.
Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
wwr222
04:54
Киберсрак вообще ни под что не написан. Это просто кривое поделие польских бездарей.
Core i7-4790K vs Core i3-12100F – на что способен самый быстрый процессор 2014г в играх спустя 8 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем