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Магазин Epic Games Store развивается довольно медленно, и за последнее время добавили очень малое количество функций, и сейчас фанатам "Эпиков" очень интересно, что у них нового на данный момент. Сегодня компания представила игрокам функцию для фильтрации вашей игровой библиотеки, с помощью чего можно искать игры в своем списке быстрее, нежели это было раньше.
Ранее пользователям необходимо было выбирать одну из двух настроек: "Алфавит" или "Дата добавления" в библиотеку, и тогда в этом огромном списке искать тайтлы. Теперь же пользователи могут воспользоваться новой функцией, которая добавляет множество фильтров. Апдейт в несколько раз облегчает поиск своих игр, особенно если вам нужно несколько игр в одном жанре.
В апдейте появились такие фильтры: "Жанр", "Особенности", "Типы", "Платформа". В каждом разделе имеется ещё куча опций, например в одном разделе "Жанр" имеется примерно тридцать различных вариантов, причем очень редкие тоже имеются, например: карточные игры, выживание, экшен, гонки и другие. В остальных разделах можно найти игры специально под кооперативное прохождение, под игру с виртуальной реальностью, игры специально под Mac и множество других опций.
Конечно новое обновление не особо меняет общий вид и функционал магазина, однако, недооценивать важность апдейта нельзя. Пользователям, которые собрали библиотеку из сотни игр, в том числе бесплатных, было очень сложно найти желаемый проект, а если забыть название тайтла - ищите в этой сотне необходимую игру. Это может легко настроить пользователей, и он перейдет в Steam. Очень странно, что Epic Games не добавили данную функцию ещё на старте магазина.
Естественно это не все планы на развитие магазина. Самая интересная функция из планов разработчиков - профили пользователей. Надеюсь, что это добавит социальной составляющей в магазин. В будущем появятся опросы, система уведомлений, рейтинг игр. Хотя сами обновления могут выходить очень долго, также как это произошло с этим, но они точно будут добавлены.