Игра убирает необходимость в навязчивом микроконтроле и менеджменте ресурсов.

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Студия состоящая из двух человек Studio Centurion объявила, что их новая стратегия в реальном времени с поддержкой онлайна добралась до магазина Steam. Тайтл называется Line War или "Линейная война". Вдохновение было взято из классических Real-time strategy и настольных игр, к примеру Axis & Allies. Такой "микс" приносит свежесть жанру стратегий в реальном времени, а именно убирает микроконтроль. Зачастую этот контроль отпугивал множество игроков, которые хотят просто расслабиться в игре, ведь нужно управлять сразу огромной кучей юнитов.

Данный тайтл является многопользовательской игрой с процедурной генерацией игрового мира, что обещает долгую реиграбельность на протяжении крупного промежутка времени. Игра приносит изменения в классическое управление типа "построй, отправь юнита, победи". Управлять своими войсками нужно через новую визуальную инновационную систему управления, что также немного облегчает процесс понимания игры для новичков в жанре.

У вас есть три типа команды: точка, линия, и путь. Именно с помощью этих трёх команд, вам необходимо создать победоносную стратегию в битве. Несомненно, искусственный интеллект может ошибаться, что добавит веселья игре (не всегда). Система может быть похожа на автоплан в Hearts of Iron IV, где вам также необходимо рисовать различные линии, для продвижения войск. С помощью визуальной системы можно построить оборону, атаковать врага, завоевать территорию. Также вы можете отдать сразу несколько команд: после выполнение первой, искусственный интеллект приступит к реализации второй, а потом третьей. Такое решение полностью убирает микроконтроль из игры, ну а возвращается только в случае если вам необходимо срочно поменять команду.

Тайтл убирает необходимость в менеджменте ресурсов, их у вас всего два: энергия и деньги. Соответственно первое необходимо для работы зданий, а второе для покупки юнитов и постройки сооружений. В отличие от классических RTS, вам необходимо больше задумываться о планировании битвы, нежели ее проведении и управлении каждым бойцом отдельно.

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Игра доступна в Steam за скромные 236 рублей, однако, могут возникнуть трудности с онлайном, ведь игроков не так уж много.