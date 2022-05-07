Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Автопроизводитель GAC показал концепт электромобиля, вдохновленный "лентой Мебиуса"
Концепт получил название "Time" и нестандартный салон.
анонсы и реклама
3060 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
RTX 3060 Ti за копейки в Регарде
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

реклама

Автопроизводитель GAC из Поднебесной представил общественности промо-фотографии, и немного рассказал о концепте под названием Time. Электроседан от китайского производителя впервые был показан вживую в автосалоне Гуанчжоу, ещё в прошлом году. Уже тогда было ясно, автомобиль создаётся с упором на аэродинамику. Основные элементы с показанного автомобиля должны достаться будущим электромобилям, сам же Time скорее всего будет эксклюзивным авто, без серийного производства.

В процессе создания салона, создатели вдохновились "лентой Мебиуса" и так называемой "бутылкой Клейна". И правда, дизайн салона выглядит очень футуристично и необычно. Используется только одно сиденье для водителя. Обратите внимание на "коврик", он выглядит будто это чистая вода. Передняя панель плавно переходит на задний диван, где будут располагаться пассажиры, он довольно сильно растянут, и перекрывает правый задний вид. На передней панели есть руль-штурвал, маленький сенсорный экран для управления функциями автомобиля, и цифровой спидометр.

К сожалению дополнительной информации GAC не раскрыл. Как все современные электрокары, он точно будет оснащен кучей различных датчиков, а также будет поддерживать автопилот четвертого уровня.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электромобиль
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla распродала все свои автомобили вплоть до 2023 года несмотря на резкое увеличение цен
Kawasaki представила ездового электрического робота-козла
Немецкий стартап Sono Motors приступил к испытаниям и сертификации солнечного электромобиля Sion
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
119
Геймер решил заменить кулер на процессоре и сжёг 16 Гб оперативной памяти – реальная история от DG
38
Билл Гейтс выразил сомнение, что затея Илона Маска с покупкой Twitter увенчается успехом
5
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
56
Маркетплейс СДЭК, позволяющий купить технику по доступным ценам, не выдержал нагрузки в день запуска
44
Core i7-4790K vs Core i3-12100F – на что способен самый быстрый процессор 2014г в играх спустя 8 лет
28
СДЭК запустила онлайн-платформу, позволяющую приобрести зарубежную технику по выгодным ценам
8
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
33
Цены на процессоры в магазинах РФ продолжают снижаться – Ryzen 7 5700G впервые стоит дешевле 30 000р
5
Продажи электросамокатов в России за первые месяцы 2022 года бьют рекорды
1
Биткоин обвалился до $35 000 на фоне роста инфляции в США и повышения ключевой ставки на 50 пунктов
13
Outriders до сих пор не окупила расходы на свою разработку
4
NVIDIA оштрафовали на $5 500 000 за сокрытие информации о продаже видеокарт майнерам
17
Videocardz: флагманская Radeon RX 6950 XT, опередившая RTX 3090 Ti, получит ценник в 72 тыс. рублей
18
TeamViewer покидает Россию и Беларусь: программа для удалённого доступа к компьютерам уже перестала функционировать
Galax/KFA2 заподозрили в продаже бывших в употреблении видеокарт
7
Не менее сотни сотрудников предприятия Quanta в Шанхае прорвали санитарный кордон
3
AMD объявила об интеграции будущих процессоров Zen-5 с ПЛИС фирмы Xilinx
4
Apple запретила пополнять баланс App Store через российскую платежную систему Qiwi
123
Анонсировано новое дополнение к Action/RPG Path of Exile - "Дозор" (3.18) выйдет 13 мая
4

Популярные статьи

Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
31
10 самых популярных видеокарт 2022 года по статистике сервиса Steam
21
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
16
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3
28
Главные игры мая 2022 года
12
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть первая
10
Две сборки ПК 2022 года из б/у комплектующих за 40 и 50 тысяч рублей - играем в любые проекты, но не на ультра
6

Сейчас обсуждают

Вежливый_Пaладдин
19:10
Так сикилев из незалежной оказывается.
Курс Биткоина может обвалиться ниже 30 000 долларов на фоне роста инфляции в США – РБК
ёЖикВтуманэ
19:09
Ты дабил что ли?Какие тут пули над головой на Урале?Скорее над тобой полетят,если только прям не в тебя))
Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
saf-saf
19:08
Опять ты фотку своего бати выложил)))
Wall Street Journal: китайские Xiaomi и Lenovo по чуть-чуть отказываются от сотрудничества с Россией
saf-saf
19:05
Стоп, вы разве не на коленях молитесь? Т.е. получается вы пять раз в день встаете на колени....но в то же время с твоих слов стоять на коленях - это позор.
Курс Биткоина может обвалиться ниже 30 000 долларов на фоне роста инфляции в США – РБК
Евгений Новиков
19:03
Майнинг на видеокартах NVIDIA становится прибыльнее – хакеры окончательно взломали защиту LHR
[Zero]
19:03
Новости сверхдержавы... Россия может и свой чемпионат мира по футболу организовать. Со сборными ДНР, ЛНР, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Ну, еще позвать Беларусь и Северную Корею, чтобы было 8...
ТАСС: абоненты ДНР и ЛНР получили российские номера +7 949 и +7 959
Юрий Соколов
19:02
Я покупал такие карты MSI
Galax/KFA2 заподозрили в продаже бывших в употреблении видеокарт
taurus88
19:00
например сандиск экстрим про, сандиск экстрим го, силикон повер марвел экстрим м80, трансценд жетфлэш920/930с. особенно бомбезно выглядит силикон повер.
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
felsher 03
18:58
По зеленкину видно.)) Йода мало, кокса с ганджубасом много.
Курс Биткоина может обвалиться ниже 30 000 долларов на фоне роста инфляции в США – РБК
felsher 03
18:54
Что, наши опять с саперными лопатками на ваших славных героев? Кто не спрятался - Путин не виноват!
Курс Биткоина может обвалиться ниже 30 000 долларов на фоне роста инфляции в США – РБК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем