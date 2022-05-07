Концепт получил название "Time" и нестандартный салон.

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Автопроизводитель GAC из Поднебесной представил общественности промо-фотографии, и немного рассказал о концепте под названием Time. Электроседан от китайского производителя впервые был показан вживую в автосалоне Гуанчжоу, ещё в прошлом году. Уже тогда было ясно, автомобиль создаётся с упором на аэродинамику. Основные элементы с показанного автомобиля должны достаться будущим электромобилям, сам же Time скорее всего будет эксклюзивным авто, без серийного производства.

В процессе создания салона, создатели вдохновились "лентой Мебиуса" и так называемой "бутылкой Клейна". И правда, дизайн салона выглядит очень футуристично и необычно. Используется только одно сиденье для водителя. Обратите внимание на "коврик", он выглядит будто это чистая вода. Передняя панель плавно переходит на задний диван, где будут располагаться пассажиры, он довольно сильно растянут, и перекрывает правый задний вид. На передней панели есть руль-штурвал, маленький сенсорный экран для управления функциями автомобиля, и цифровой спидометр.

К сожалению дополнительной информации GAC не раскрыл. Как все современные электрокары, он точно будет оснащен кучей различных датчиков, а также будет поддерживать автопилот четвертого уровня.

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