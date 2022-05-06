Разработчики не хотят использовать обманные методы монетизации.

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Анонс мобильного проекта от Blizzard - Warcraft Arclight Rumble был воспринят фанатами очень спорно. Некоторое количество людей были рады, после анонса мобильного Warcraft, однако, большинство фанатов иронично и негативно высказались о компании под трейлером на YouTube. Количество дизлайков в несколько раз больше, нежели лайков. Очевидно, компания Blizzard захотела исправить ситуацию, в связи с чем сделали заявление: в новом мобильном проекте не будет обманных схем для монетизации. В том числе не будут использовать NFT и лутбоксы. Что уже сильно отличает игру от Clash Royale.

По словам разработчиков, в игре будет простая система монетизации: вам что-то понравилось, или нужно? Просто переходите в магазин, и покупаете это без проблем и ограничений. Плюс создатели заверили, что донат вовсе не обязателен, и получать удовольствие можно без вложений.

Скорее всего, вложения и последующая покупка чего-либо может ускорить процесс битв с боссами, сбора валюты если таковая будет добавлена на релизе, и конечно возможность приобрести необходимого персонажа. Из заявления не ясно, будет ли введено ограниченное время на покупку персонажей, или будет постоянный список.

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Мобильный Warcraft будет доступен пользователям на платформах Android и iOS.