По крайней мере так считает авторитетный инсайдер Том Хендерсон.

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Буквально неделю назад, компания Infinity Ward опубликовала твит с логотипом грядущей Call of Duty: MW2, что подтверждает скорый выход игры, а именно в этом году. По заявлениям инсайдера Тома Хендерсона, проект покажут в конце мая/начале июня.

Во-первых, раскрыть игру могут на грядущем Summer Game Fest - он пройдет 9 июня. E3 полностью отпадает, так как его не проводят в этом году. Как считает Том, первый тизер будет опубликован не ранее 30 мая, а сам анонс состоится либо на мероприятии, либо Activision представит проект самостоятельно. Показ мультиплеера может пройти в конце августа, как это было с прошлым частями, а также королевской битвой Warzone. В тот же промежуток времени могут продемонстрировать сиквел Warzone 2.

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Пока общественности известно, что новая COD выйдет в конце текущего года. Все платформы не раскрыты, однако, точно будет присутствовать поддержка некстген консолей и ПК. С Warzone 2 абсолютна такая же ситуация, но дата релиза может отличаться от основной игры, как это было с первой частью. Ожидается, что новая королевская битва будет бесплатной, и возможно, в игру перенесут награды собранные в первой части. Сейчас этот момент рассматривается разработчиками, но имеются технические проблемы.