В игре вам предоставят десятки моделей велосипедов, заказы и инструменты - дальше работает ваша фантазия.

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Команда разработчиков из студии Punch Punk SA объявили, что почувствовать себя в роли велосипедного механика можно будет в начале 2023 года. Именно тогда выходит симулятор Bike Mechanic Simulator 2023 на некстген консолях, PS4 и Xbox One, Switch и ПК. Вначале игру выпустят только для владельцев персональных компьютеров, однако, через несколько месяцев, она доберется до владельцев консолей.

Игра представляет собой реалистичный симулятор, который переносит вас в старую мастерскую, с нее начнет путь ваш герой. Вам предстоит ремонтировать, обслуживать и собирать новые велосипеды. Имеется как таковой сюжет в виде заказов, которые приходят на почту. Со временем вы сможете расширить свою мастерскую до приемлемого вида, улучшить инструменты, и конечно собрать велосипед мечты. Реализация очень похожа на Car Mechanic 2021, и другие игры в этой серии, по типу Tank Mechanic, Train Mechanic.

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Создатели заявили, что в игре будет присутствовать куча моделей велосипедов, от обычных бюджетных городских, до горных и шоссейных. Каждая модель состоит из десятков уникальных деталей. Колеса, цепи, тормоза - все это будет разным, для каждого велосипеда в игре. Модификаций скорее всего в игре не будет. Демо версия все ещё не доступна, думаю ее разблокируют ближе к осени текущего года.