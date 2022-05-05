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Финансовый отчет Paradox Interactive продемонстрировал прирост прибыли
Шведская компания была близка к отмене Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, но продолжила создание.
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Большинство студий уже "отстрелялись" финансовыми отчетами за первый квартал текущего года, и не все компании смогли продемонстрировать прирост прибыли, в отличие от Шведской Paradox. Любители стратегий показали прирост прибыли на 125%, а выручки на 31%. Денежные резервы компании тоже выросли, было 64,6 миллиона, а стало 69,1 миллиона.

Основу прироста прибыли составили самые успешные продукты компании, среди них: Cities: Skylines, Crusader Kings 3, EU4, HOI4 и космическая стратегия Stellaris. Отметить можно проект Crusader Kings, ведь он вышел на Xbox Series и PS5 весной этого года. Также тайтл получил дополнение Royal Court, и достиг планки в 2 миллиона проданных копий на персональных компьютерах. Также большой вклад внесло расширение Airports для Cities: Skylines, и несколько наборов, состоящих из пользовательских модификаций.

Сейчас фанаты ждут выхода крупной стратегии Victoria 3, ее Kickstarter кампания может начаться уже летом/осенью текущего года, а дату выхода могут представить на ежегодной встрече PDXCON. Встреча пройдет с 2 по 3 сентября в столице Швеции - Стокгольме. Прошлая часть Victoria II вышла в 2010 году, но все еще актуальна для большинства любителей сложных политических стратегий.

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Paradox рассталась со своим генеральным директором, а также пришлось отменить несколько проектов от иных студий, что несомненно ударило по финансам. Еще компания не сумела войти в новый жанр ПК игр с выпуском Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Тайтл могли запросто отменить, однако, решено было продолжить создание продукта. В любом случае сейчас шведская компания желает сосредоточиться на своем любимом жанре - стратегии.

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#paradox interactive
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