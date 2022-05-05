Весь комплект стоит всего $3895, что по сравнению с ценой на авто - копейки.

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Хоть F-150 Lightning не первый электропикап на рынке, но он смог удивить иным образом. Данный пикап будет первым в мире, который можно использовать как генератор резервного питания для дома. Tesla такие решения даже не снились.

Глава Ford по энергетическим услугам выложил пост на Linkedln, где объявил стоимость функции - $3895 за полный набор. В систему входят: инвертор, автоматический переключатель и небольшая батарея. Для использования системы пригодится 80-амперная зарядная станция под названием Ford Charge Station Pro.

Тем людям, которые хотят приобрести версию автомобиля Standard Range, будут предлагать покупку станции за 1310 долларов. По итогу, чтобы получить из обычного электропикапа, целый генератор энергии, необходимо потратить $5205, а также дополнительные расходы на установку, налоги и другое.

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С этим решением может конкурировать аккумуляторная система Tesla Powerwall стоимостью в 11,5 тысяч долларов, однако, желающие иметь новый Ford, учитывая льготы Соединенных Штатов и скидки от правительства США на электромобили могут приобрести систему, и автомобиль в одном виде за 32 тысячи долларов, что определенно выгоднее покупки Powerwall и отдельно электромобиль от Tesla, там цена выше $60 тысяч.