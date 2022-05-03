Пользователи считают, что скидки начнутся с 19 мая и будут действовать месяц.

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Хочу сразу отметить, что предположения сообщества Epic Games могут быть неверны, и официальная команда магазина ничего не готовит, но пропустить такую работу фанатов просто нельзя. Один из пользователей даже создал целое расписание будущих событий с огромными скидками, как это практикует Steam.

Один из пользователей Reddit под ником "neoazenec" выложил свое расписание распродаж Epic Games. В этом списке имеют место даты и названия с прошлогодних событий, а также присутствуют даты скидок текущего года, которые уже прошли. Самая крупная и долгожданная игроками "Мегараспродажа" может пройти повторно в этом году, по мнению пользователя это произойдет 19 мая, а завершиться 16 июня. Таким образом, распродажа будет проходить почти месяц. Пока что, у компании Epic Games все идет гладко, а санкции на Российскую Федерацию только положительно сказались на приросте пользователей, потому компания может подарить радость игрокам, и провести масштабные скидки.

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Во время прошлой распродажи, игроки могли приобрести новинку Deathloop со скидкой в половину от стоимости, а также получить дополнительный купон на 10 долларов. Купон позволяет приобрести желаемую "дорогую" игру с крупной скидкой, даже если тайтл не участвует в акции, или получил слишком маленькое понижение цены, например в 10%. Некоторые проекты вовсе можно приобрести за несколько сотен рублей.