Игру могут анонсировать на крупном игровом мероприятии в этом году.

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В начале текущего месяца начали крутиться слухи по поводу новой части из франшизы Mortal Kombat, студия разработчик NetherRealm может пропустить анонс и соответственно выпуск Injustice и вместо этого активно работают над новой Mortal Kombat 12. Игру могут анонсировать совсем скоро, а сама игра разрабатывается на новом графическом движке, что предсказывает прорыв графической составляющей в проекте.

Похоже, что на старте после выхода игры будут доступны персонажи Ермак и Рептилия, а в игре серьезно обновят легендарных "традиционных" персонажей, которые запомнились игрокам с момента выхода первых игр, и конечно добавит в тайтл новых героев, скорее всего будет использоваться такая же система как в MK11.

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Новая часть франшизы может быть анонсирована на крупном игровом мероприятии уже в этом году, а сам релиз планируется к первому кварталу 2023 года, и это даже в случае некоторых проблем в компании, например маленькие задержки в работе или перестановки в студии. Возможно могут повлиять события в Украине, ведь компания находится в Соединенных Штатах. Сейчас Mortal Kombat 11 невозможно купить в этих регионах, и если вдруг события продолжаться до выхода тайтла, он также может быть недоступен фанатам серии. МК11 можно купить пока что только сменив регион либо приобретя Gift/ключ.