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Самая любимая геймерами тайваньская компания Asus объявила, что в их ассортимент добавляется новая версия видеокарты 3090, а именно Rog Strix Evangelion Edition, из названия понятно - карта посвящена популярному аниме "Евангелион". Вообще Asus любит коллаборации с другими компаниями, в том числе очень часто проходят коллабы с Аниме, что не может, не радовать фанатов.
Естественно карта имеет яркий выделяющийся фиолетово-зелёный дизайн, а вот сами характеристики решили держать в тайне от пользователей. Инсайдеры считают, что карта будет работать на той же частоте, что и обычная 3090 Rog Strix, а это 1890 МГц.
Напомню, что аналогичную частоту компания использует в картах 3090 Rog Strix Gundam и White. Новая анонсированная видеокарта "Евангелион" от хитрых тайванцев будет стоить очень дорого, целых 2175 долларов, что в переводе на рубли около 154 тысяч. Дураку понятно, это чистейший эксклюзив для избранных - 15 моделей, а для россиян карта может быть вовсе недоступна, ведь Asus полностью ушла с рынка.
Карта должна не отличатся характеристиками от обычной 3090, то есть будет иметь чип GA102, 24 ГБ памяти типа GDDR6X и тремя 8-контактными разъёмами доп.питания. По идее производительность будет такой же, а вот переплатить внушительную сумму за эксклюзивную раскраску придется немало.