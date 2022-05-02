Серьезная битва намечается с прямым конкурентом - AMD, те тоже заявили, про достижения в 100 TFLOPs.

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Буквально пару дней назад появилась информация от инсайдеров по поводу работы "красных" AMD, они перейдут с архитектуры RDNA2 на третью версию, что может выдать увеличение производительности карты в четыре раза, а также заявлен порог в 100 TFLOPs в лучших версиях продуктов от AMD.

Как и ожидалось, Nvidia сразу же спохватилась и побежала давать надежду зеленым фанатам. По информации от инсайдеров, новый графический процессор AD102 на новой архитектуре Ada Lovelace сможет обойти порог в 100 TFLOPs, а это означает увеличение мощности в 2,5 раза чем топовая RTX 3090 TI, и в 2,8 раз больше нежели у флагмана RTX 3090. Есть проблема, питание FP32 может немного понизить игровую производительность, и Nvidia необходимо что-то придумать с этим, чтобы не проиграть великую битву с Radeon.

Инсайдер Greymon55 вместе с Kopite7kimi считают, что борьба за TFLOPs это только первая часть битвы за быстрейшую видеокарту для персональных компьютеров. Вторая часть битвы - трассировка лучей, суперразрешение и иные технологии, которые могут внезапно поменять позиции в великой битве красных с зелеными. Разработчикам необходимо задуматься не только о TFLOPs, а и о других революционных решениях, а в ином случае мы получим горячие печки на зиму, за то платить меньше за обогрев дома.

Чтобы пройти порог в 100 TFLOPs топовый процессор AD102 с ядрами 18432 CUDA должен работать с частотой в 2,7 ГГц. В RTX 4090 точно будет частично отключен графический процессор, так что частота должна быть несколько выше, нежели указана выше. Инсайдер Greymon55 считает, что видеокарты следующего поколения будут с очень похожими частотами, к примеру в случае AMD Navi 31 это будет около 3 ГГц с полным использованием графики.

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Пока что это все, что смогли узнать инсайдеры по поводу новейших "горячейших" карт будущего, однако, за следующие месяцы информация может кардинально поменяться, к примеру количество CUDA может измениться в большую сторону. Есть только одно, что точно останется правдой - новые видеокарты, что от AMD, что от Nvidia потребуют кучу энергии и хороший БП вплоть до 1000W, а еще вы сможете согреть себя зимними ночами без батареи и экономить на этом, главное поближе к ПК присядьте.